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    Посевные работы: 1,3 млн тонн яровых семян прошли экспертизу

    10 Марта 2022, 10:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О степени обеспеченности аграриев семенами к посевным работам рассказал первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно отчетным данным, засыпка семян осуществлена на 100% от плана. На экспертизу поступило 1,5 млн. тонн семян яровых культур, из них проверено 1,3 млн. тонн или 90%. Из проверенного объема семян 99% признаны кондиционными, соответствует 1 и 2 классу посевного стандарта 89,3%», - сказал Айдарбек Сапаров на заседании Правительства.

    Между тем, по его словам, за последние пять лет наблюдается рост процента обеспеченности производителей семян посевной техникой с 70% до 89,4%, уборочной с 80% до 92%, семяочистительной с 63% до 81,4%.

    «При этом темпы роста обновления материально-технической базы производителей семян приходятся на последние годы. Так почти во всех регионах республики имеются передовые семеноводческие хозяйства, оснащенные современными семяочистительными комплексами. Погодные условия прошлого года сказались на количестве и качестве семян. Поэтому данный вопрос акиматам необходимо держать на особом контроле», - заключил вице-министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Минсельхоз Сельское хозяйство
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