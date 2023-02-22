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    Посевные площади увеличивают в Жамбылской области

    22 Февраля 2023, 09:45

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Завершают подготовку к посевной кампании аграрии Жамбылской области. В этом году синоптики прогнозируют, что погодные условия позволят жамбылским аграриям начать весенне-посевные работы раньше обычного, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы акима Жамбылской области, сельскохозяйственные культуры в этом году планируется разместить на 770,7 тысячи гектарах, что на 14,7 тысячи больше прошлогоднего показателя.

    «В этом году под зерновые и зернобобовые культуры намечено отвести 398,2 тысячи гектаров посевных площадей, под овощебахчевые - 61,7 тысячи гектаров. На 11,8 тысячи фермеры планируют посадить картофель, на 10,4 тысячи посеять сахарную свеклу, на 216,7 тысячи - кормовые культуры», - сообщил руководитель управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области Нурби Джигитеков.

    По его словам, на проведение посевной кампании заготовлено 90,2 тысячи тонн семян сахарной свеклы, кукурузы, картофеля и подсолнечника, которые поставляют из Алматинской, Карагандинской, Павлодарской, Жетысуской областей, а также из-за рубежа.

    «Сейчас наши фермеры активно готовят технику к посевной. В этом году на полях задействуют 7 317 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 4 585 тракторов, 826 сеялок, 580 культиваторов, 98 единиц другой посевной техники. Что касается дизельного топлива, необходимого для обеспечения весенне-полевых работ, то на это в целом потребуется 15,5 тысячи тонн горючего. Запланировано на март выделить 3 965 тонн, на апрель - 3 510 тонн», - сообщил спикер.

    По его словам, жамбылские фермеры будут обеспечены и необходимыми удобрениями.

    «На этот год предусмотрено внести 54 тысячи тонн удобрений на площади 280 тысяч гектаров земельных угодий. Из этого количества удобрений 26,7 тысячи тонн внесут аммиачной селитры, 7,1 тысячи тонн аммофоса и 20,2 тысячи тонн других удобрений. В регионе уже сегодня проводится серьезная работа, направленная на получение будущего урожая и обеспечение продовольственной безопасности Казахстана», - отметил руководитель управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области Нурби Джигитеков.

    Фото Галина Скрипник

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Сельское хозяйство
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