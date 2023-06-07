Посевные площади увеличились в Кызылординской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году посевные площади в Кызылординской области увеличены на 7 тысяч га. В общей сложности в регионе засеяны 196 тысяч га земли сельскохозяйственными культурами. Об этом сообщил аким области Нурлыбек Налибаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для продолжения работы по диверсификации мы увеличили объемы кормовых культур на 2,3 тысячи га, картофеля, овощных и бахчевых культур – на 222 га, основной культуры, риса – на 5,4 тысячи га. Для жителей, желающих посеять и собрать социально значимые культуры, в прошлом году выделяли специальные земельные участки. В этом году также в городах и районах предоставляется более 3 тысяч га земель. На данный момент 5488 семей уже получили земельные участки, обеспеченные поливной водой», - сказал Нурлыбек Налибаев во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Он отметил, что начата совместная работа с Продовольственной контрактной корпорацией по форвардному закупу будущего осеннего урожая риса. Так, на закуп 6 тысяч тонн шлифованного риса выделено 1,2 млрд тенге.

Помимо этого, по словам Нурлыбека Налибаева, совместно с учеными в регионе открывается демонстрационная площадка. Ее основная цель – внедрить в качестве эксперимента несколько сортов сои, подсолнечника, кукурузы, пшеницы и риса в направлении диверсификации методами дождевания и капельного орошения для экономии поливной воды.