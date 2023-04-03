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      Сельское хозяйство

    Посевные площади увеличат в Абайской области

    3 Апреля 2023, 21:15

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Абайской области сформирован прогноз по посевным площадям 2023 года. Общая площадь составит свыше 743 тысяч га, что на 1,2 больше, чем в прошлом году.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Абайской области.

    Как отметил на пресс-конференции в РСК руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Анзор Абаев, вместе с тем, прогнозируется сокращение площади посева зерновых и зернобобовых культур.

    «Это связано с тем, что подсолнечник на сегодняшний день более рентабельная культура. Кроме того, каждое хозяйство ведёт чередование культур. В текущем году какие-то хозяйства, согласно плановой посадке, будут высаживать подсолнечник», - подчеркнул Анзор Абаев.

    Ведется работа по проверке семенного материала.

    «Что же касается технического обеспечения весенней кампании, то для проведения всего комплекса весенне-полевых работ в области имеется необходимое количество тракторов, почвообрабатывающей и посевной техники, ремонт и подготовка которой продолжается. Для проведения работ будет задействовано 12 900 единиц гусеничной и колесной техники», - добавил Анзор Абаев.

    На проведение посевных работ области выделено 19,3 тысячи тонн дизтоплива с Павлодарского нефтеперерабатывающего завода.

    С учетом расходов операторов, средняя цена по области для сельхозтоваропроизводителей составляет 207-210 тенге за литр. На сегодня районам отгружено около 1,6 тысячи тонн топлива.

    В этом году на финансирование весенней кампании по программе «Кен дала» предусмотрены 1,3 млрд тенге. Одобрено 25 заявок на сумму более 579 млн тенге, - заключил Анзор Абаев.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Сельское хозяйство Абайская область
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