Посевные площади сахарной свеклы увеличат в два раза в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области в этом году сахарной свеклой было засеяно 5,5 тыс. га. В 2023 году этот показатель планируется увеличить в два раза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

«В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева разработан комплексный план развития сахарной отрасли до 2026 года. План предусматривает увеличение сырьевой базы посредством расширения посевных площадей сахарной свеклы, ввод новых орошаемых земель, внедрение водосберегающих технологий полива, развитие семеноводства, техническое и технологическое перевооружение существующих мощностей по переработке сахарной свеклы. Сегодня по этим направлениям в Жамбылской области ведется масштабная работа. В регионе посевные площади сахарной свеклы с каждым годом увеличиваются. В этом году сахарной свеклой было засеяно 5,5 тыс. га. В 2023 году этот показатель планируется увеличить в два раза», - сообщил руководитель управления сельского хозяйства Ербол Жиенкулов.

По его словам, крестьянские хозяйства засеяли сахарной свеклой 5,5 тыс. га. Планируется, что с этой площади будет собрано 214,4 тыс. тонн продукции. Средняя урожайность с гектара на уровне 630 центнеров.

«На сегодняшний день с 160 га собрано 12 946 тыс. тонн, из них 11 076 тонн реализовано сахарными заводами. Всего задействовано более 30 единиц техники. В этом году закупочная стоимость сахарной свеклы составила 30 тыс. тенге за тонну: 15 тыс. тенге платит завод, 15 тыс. тенге в качестве субсидий выплачивает государство. В следующем году эта сумма увеличится до 40 тыс. тенге, завод будет платить 15 тыс. тенге, государство – 25 тыс. Посевные площади культуры намечено увеличить до 10 тыс. га», - сказал Ербол Жиенкулов.

Также, по словам руководителя управления, сахарные заводы обеспечат семенами 65-70% крестьянских хозяйств.

Средняя урожайность сахарной свеклы в Меркенском районе составляет 800 центнеров с га, в Жамбылском районе - 455 ц/га, в Байзакском – 410 ц/га, в Шуском – 350 ц/га.

Фото: gov.kz