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    Посевные площади с использованием капельного орошения планируют увеличить туркестанские аграрии

    26 Августа 2020, 19:54

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Крестьяне Сузакского района Туркестанской области широко внедряют технологию капельного орошения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    По инициативе Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» в этом году аграрии смогли принять участие в бесплатных обучающих семинарах по основам предпринимательства проекта «Бастау Бизнес».

    Отметим, данные семинары были организованы с целью повышения финансовой грамотности в регионах, открытия новых бизнес-источников, улучшения благосостояния населения. Жители района, ставшие обладателями сертификатов, получили от государства единовременную безвозвратную помощь в размере 555 тысяч тенге. На эти средства крестьяне стали активно внедрять метод капельного орошения и выращивать бахчевые культуры на придомовых участках.

    К примеру, жительница села Шолаккорган пенсионерка Райхан Ахметова, используя технологию капельного орошения, на 3,5 сотках выращивает бахчевые культуры. Оценив эффективность данного метода, местные крестьяне намерены в следующем году увеличить посевные площади.

    Вместе с тем жительница села Жартытобе Багила Бердиева прошла обучение по основам предпринимательства проекта «Бастау Бизнес». Получив сертификат и единовременную безвозвратную помощь от государства, теперь и она успешно выращивает сельскохозяйственную продукцию. По ее словам, данный метод позволяет не только экономить воду, но и уберечь урожай от вредных сорняков.

    Стоит отметить, в Сузакском районе многие аграрии уже изъявили желание внедрять метод капельного орошения. В настоящее время комиссия рассматривает поданные заявки.

    В то же время специалисты районного управления сельского хозяйства и акимы сел, посетив посевные поля и хозяйства фермеров, рассказали крестьянам о возможностях эффективного использования придомовых земельных участков путем внедрения данной технологии.

    Автор:

    Бизнес Туркестанская область Наука Сельское хозяйство
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