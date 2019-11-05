Посевные площади масличных культур в РК к 2030 году могут увеличить до 5 млн га - Константин Невзоров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Масложирового союза Казахстана Константин Невзоров рассказал о развитии отрасли в рамках совместной с Минсельхозом программе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Началась наша работа совместная с МСХ по разработке программы развития масложировой отрасли до 2030 года. Рабочая группа создана на базе министерства. В ней принимают участие крупные заводы. Средние заводы также изъявляют желание. Также приглашаем всех, обсуждаем все проблемные вопросы. Сначала мы выявили текущее состояние, сделали большой анализ и выявили проблемы», - сказал Константин Невзоров на III Международной конференции KazOil 2019.

Он также сообщил, что Масложировой союз объединяет 25 крупных заводов, юридических лиц, средние предприятия, предприятия, которые занимаются экспортом и выставочными услугами. Кроме того, на базе союза функционируют 3 научно-исследовательских института.

«Мы определили основные проблемы производства масличных и основные проблемы переработки. Кратко это низкая продуктивность семенного материала, неразвитость производства минеральных удобрений, изношенность сельхозтехники, дефицит кадров, недостаточный уровень агротехнологий, недостаточно развитая инфраструктура для хранения. Это по состоянию на 2018 год», - отметил спикер.

По его словам, посевные площади под масличные культуры могут быть значительно увеличены.

«В программе развития отрасли нулевой этап - это 2018 год, 2019-2021 годы – первый этап, 2022-2025 – второй этап и 2026-2030 – третий этап, где мы полностью обеспечиваем себя по масличным, растительному маслу и выходим более сосредоточенно на экспорт готовой продукции. Посевные площади под масличными к 2030 году могут быть увеличены до почти 5 млн га», - заключил спикер.