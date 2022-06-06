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    Посевная завершилась в Карагандинской области

    6 Июня 2022, 17:33

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области в этом году увеличили посевы зерновых, посадки картофеля и овощей. Весенние полевые работы завершились. Об итогах посевной кампании доложил руководитель управления сельского хозяйства Аскар Санаубаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Весенние полевые работы по области завершены в оптимальные агротехнические сроки. В этом году площадь ярового сева составила 1 млн 84 тыс. 900 га, с увеличением на 30,2 тыс. га к уровню 2021 года. Картофель посажен на площади 11,4 тыс. га, овощи – на 52 га. Это также больше, чем в прошлом году. Посевы кормовых культур увеличились на 4,2 тыс. га и составили 75,9 тыс. га», – сообщил глава ведомства.

    Он отметил, что аграрии уделяют внимание сортообновлению и используют больше высокорепродуктивных и элитных семян. Кроме того, порядка 40 % полей планируется обработать минеральными удобрениями. Применение агротехнологий будет способствовать большему урожаю.

    По информации руководителя управления, на развитие семеноводства и приобретение минеральных удобрений растениеводам уже выплачены субсидии в сумме 1,2 млрд тг.

    Через Аграрную кредитную корпорацию на проведение посевной финансовую поддержку получили 132 сельхозтоваропроизводителя области. Продкорпорация профинансировала пять заявок по форвардной закупке зерна.

    На защиту полей против саранчи выделены средства из бюджета, работы запланированы на июнь.

    Предстоит заготовка кормов для сельскохозяйственных животных, потребности которых в регионе составляют 2,3 млн тонн.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Сельское хозяйство Регионы Казахстана
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