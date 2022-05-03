Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    Посевная в Костанайской области стартует после майских праздников

    3 Мая 2022, 15:42

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сейчас костанайские аграрии проводят химическую и механическую обработку земель и уже после майских праздников приступят к посевной кампании. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Яровой сев в этом году составит 4 млн 772 тыс. га. Из них зерновыми и зернобобовыми будет засеяно 3 млн 928 тыс. га. Масличных будет засеяно 652 тыс. га,- сообщил корреспонденту агентства заместитель руководителя областного управления сельского хозяйства Сембай Сагандыков. — Закрытие влаги аграрии произвели на полной площади 5,1 млн га. Сейчас идут работы по химический и механической обработке».

    Замруководителя профильного ведомства отмечает, что костанайские сельхозтоваропроизводители сейчас стараются меньше тревожить землю, потому что влаги очень мало.

    «В апреле выпало 8,3 мм осадков при норме в 23 мм. Поэтому наша первостепенная задача - по максимуму сохранить влагу в почве, чтобы получить хорошие всходы»,- добавил С. Сагандыков.

    К посевной в области приступят после 10 мая, а массовый сев зерновых начнется 15 мая. При хороших климатических условиях посевную кампанию в регионе планируется завершить к 1-2 июня.

    Ранее сообщалось о том, что в Костанайской области в этом году посевная площадь составит 5 млн 173 тыс. га, в том числе озимые культуры более 37 тыс.

    Фото из открытых источников

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Сельское хозяйство Регионы Казахстана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 8 тысяч пачек нелегальных сигарет изъято на рынке в Костанае
    Нанесшего супруге ножевые ранения костанайца задержали полицейские
    На какой стадии строительство сахарного завода в Аксу
    Создать государственный орган по водным вопросам предложили в Казахстане
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге