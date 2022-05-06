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    Посевная начнется во второй декаде мая в СКО

    6 Мая 2022, 11:30

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области весенне-полевые работы начнутся с 12 мая. Сев каждой культуры будут проводить по рекомендациям специалистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе управления сельского хозяйства и земельных отношений сообщили, что первыми высадят нут и рапс, затем – чечевицу, лен, подсолнечник и картофель, после – яровую пшеницу, горчицу и кукурузу на силос, рыжик, горох и сою. С 25 мая аграрии приступят к севу овса, ячменя, гречихи и проса. Рекомендованные сроки завершения сева – 8 июня.

    В этом году, по предварительным данным, посевная площадь составит 4,3 млн га. В том числе 3 млн га зерновых и зернобобовых и около 1 млн га масличных культур. Площади социально значимой гречихи составят 10 тыс. га. Чечевица займет более 50 тыс. га, подсолнечник – свыше 103 тыс. га.

    Семенами аграрии полностью обеспечены. Планируют внести более 170 тыс. тонн минеральных удобрений на 2,7 млн га.

    Техника готова на 100%. В нынешней посевной кампании примут участие 12,9 тыс. тракторов, 15,1 тыс. зерновых сеялок, 1,4 тыс. современных высокопроизводительных посевных комплексов. В этом году агроформирования приобрели 702 единицы техники на 16 млрд тенге.

    На проведение весенне-полевых работ выделили 71 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива.

    «Для контроля ситуации создан оперативный штаб по проведению посевной кампании. Возникающие проблемы решаются в оперативном порядке», - добавили в пресс-службе.

    Фото: ortcom.kz

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Минсельхоз Сельское хозяйство Регионы Казахстана Общество
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