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    Посевная массово стартует в Казахстане 15 мая

    11 Мая 2020, 18:17

    КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день в южных регионах Казахстана аграрии засеяли 70% площадей. В трех зерносеющих регионах – Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях – завершилась работа по влагозадержанию, ведется предпосевная обработка почвы. Массовый посев яровых зерновых культур по стране ожидается в середине мая. Об этом в ходе рабочей поездки в Костанайскую область сообщил первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

    А. Сапаров побывал на полях нескольких крестьянских хозяйств, средних и крупных агрохолдингов Сарыкольского района Костанайской области, ознакомился с ходом предпосевных работ. Аграрии региона готовятся засеять 4,7 млн га. Большая часть площадей – 81% или 3,8 млн га – засевается зерновыми и зернобобовыми культурами.

    В рамках диверсификации в этом году костанайские фермеры увеличат площади под масличные культуры до 700 тысяч га. Это почти на 200 тысяч га больше, чем в 2019 году. Площади под кормовые культуры сократятся до 176 тысяч га (ранее - 237 тысяч га). По данным акимата области, фермеры полностью обеспечены семенами для посева, заготовлено 528 тысяч тонн семян.

    Первый вице-министр обсудил с аграриями региона ряд тем – государственную поддержку, закуп и использование современной сельхозтехники, а также качественного семенного фонда.

    «Крестьяне задавали вопросы по семенам, по нормам внесения удобрений, по цене и субсидиям. Ряд вопросов мы обсудим в министерстве с директорами департаментов. Будем работать, чтобы впредь таких казусов не возникало. Также фермеры интересуются по вопросам животноводства и ветеринарии», - прокомментировал обратную связь с аграриями Айдарбек Сапаров.

    Итогами разговора костанайские аграрии остались довольны и поблагодарили министерство за обратную связь. Также предприниматели передали благодарность Главе государства и Правительству за внимание к нуждам отрасли, оказанное в период ЧП, в частности, за поддержку в виде 170 млрд тенге на финансирование посевной, а также субсидирование стоимости семян, топлива, минеральных удобрений, гербицидов и пестицидов.

    Автор:

    Костанайская область Минсельхоз Сельское хозяйство
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