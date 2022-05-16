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      Сельское хозяйство

    Посевная кампания завершается в Алматинской области

    16 Мая 2022, 22:03

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В этом году посевная площадь сельскохозяйственных культур Алматинской области увеличена на 1,3 тыс. га, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Весенне-полевые работы завершатся ближе к 25 мая. Сейчас мы досаживаем кукурузу, рис и картофель. Работа по посевной находится на постоянном контроле», - сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» главный специалист отдела растениеводства и семеноводства управления сельского хозяйства Алматинской области Ерлан Османбеков.

    По данным управления сельского хозяйства региона, в 2022 году посевные площади сельхозкультур на 1,3 тыс. больше уровня прошлого года и составляют 974,1 тыс. га, в том числе:

    - зерновые и зернобобовые культуры – 484,2 тыс. га;

    - масличные культуры – 131,8 тыс. га;

    - сахарная свекла – 6,2 тыс. га;

    - картофель – 38,1 тыс. га;

    - овощи – 33 тыс. га;

    - бахчевые – 4,5 тыс. га;

    - кормовые культуры – 276,5 тыс. га.

    По состоянию на 16 мая работы по закрытию влаги проведены на 542,9 тыс. га, вспахано 415,9 тыс. га, посеяно 280 тыс. га зерновых (ячмень, пшеница), 80,8 тыс. га кукурузы, 131,7 тыс. га масличных, 10,5 тыс. га подсолнечника, 36,8 тыс. га картофеля, 33 тыс. га овощных, 4,5 тыс. га бахчевых культур и 6,3 тыс. га сахарной свеклы.

    В полевых работах задействованы 32,9 тыс. единиц сельскохозяйственной техники разных видов.

    В этом году для проведения весенне-полевых работ Министерством энергетики РК выделено 14,6 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматинская область Сельское хозяйство Регионы Казахстана
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