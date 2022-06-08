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    Посевная кампания завершается в Актюбинской области

    8 Июня 2022, 23:12

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области на 98 % завершена посевная кампания. Совещание по вопросам проведения посевной прошло в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе совещания аким области Ондасын Уразалин поручил максимально ускорить ход посевной кампании в регионе.

    Так в текущем году по области планируется засеять сельскохозяйственными культурами 502 тыс. га. Однако из-за дождливой погоды сроки посевной затянулись. Во второй-третьей декаде мая по области в среднем выпало осадков до 2,5 раза больше нормы, из-за обильных дождей темп посевных работ был значительно замедлен.

    «У нас еще есть немного времени, чтобы завершить посевную. Если не ускориться, то есть риск, что осенью, если рано начнутся дожди, будут проблемы со сбором урожая. Контролируйте ход посевной в каждом хозяйстве. Хотя посевная и припозднилась, но в почве есть хороший запас влаги, нет вопросов с обеспечением семенами и горюче-смазочными материалами – есть все шансы на хороший урожай. Сенокос также должен быть организован вовремя», - сказал аким области Ондасын Уразалин.

    Актюбинские аграрии региона высевают до 32 тыс. га в сутки. Благодаря их титаническому труду на данный момент по области засеяно 492 тыс. га или 98 % от общего объема запланированной площади.

    Посевную в Актюбинской области при благоприятной погоде, должны завершить до 10 июня.

    В целях поддержки сельскохозяйственных формирований, в настоящее время ведется работа по выплате субсидий из местного бюджета на сумму 1,3 млрд тенге. Средства предназначены на удешевление стоимости семян, минеральных удобрений и гербицидов.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Акимат Сельское хозяйство
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