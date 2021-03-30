Посевная: аграриям страны доставлено 117,6 тысячи тонн минеральных удобрений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На поддержку семеноводства в 2021 году в Казахстане выделено 11,8 млрд тенге, что позволит увеличить долю элитных семян на 7,4%. Об этом сообщил глава Министерства сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал министр сельского хозяйства, на субсидирование приобретения минеральных удобрений в местных бюджетах областей предусмотрено 26,1 млрд тенге. Это, по словам Сапархана Омарова, позволить увеличить применение минеральных удобрений на 3,3%.

«По оперативной информации акиматов областей для проведения весенне-полевых работ на сегодня аграриям республики доставлено 117,6 тысячи тонн минеральных удобрений. На сегодняшний день в Алматинской, Жамбылской, Костанайской и Туркестанской областях ведется прием заявок на субсидирование. В ближайшее время начнется прием заявок в Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях. В остальных регионах утверждение перечней и норм субсидий находится на завершающей стадии», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

По данным Минсельхоза, на 2021 год на субсидирование пестицидов в местных бюджетах областей предусмотрено 30,6 млрд тенге, что позволит увеличить приобретение пестицидов на 15,8% и обеспечить благополучную фитосанитарную обстановку.

Ранее министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров рассказал о техническом обеспечении весенне-полевых работ в стране.

В 2021 году сельскохозяйственные культуры планируется разместить на площади 22,8 млн гектаров.