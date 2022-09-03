Посев конопли выявили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2022» департаментом по противодействию наркопреступности МВД РК совместно с ДКНБ по Туркестанской области, со спецотрядом «Беркут» Национальной гвардии РК и оперативниками ДП Туркестанской области в зарослях побережья реки Сырдарья в Отырарском районе выявлен посев наркосодержащих растений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

В ходе воздушного облета стражи порядка обнаружили и изъяли 760 скошенных кустов, похожих на наркосодержащее растение «конопля». Согласно экспертизе, общий вес изъятых растений составил более 1 тонны наркосодержащего растения «конопля».

Кроме того, оперативники обнаружили рядом 123 куста культивированного растения. Согласно экспертизе, изъятые в качестве вещественных доказательств наркосодержащие кусты также оказались «коноплей».

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Отырарского РОП по ч.2 ст. 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». По факту наркопреступления сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия. В результате, в качестве подозреваемых установлены трое жителей г. Шымкент. Один из них арестован, в отношении остальных избрано «обязательство об явке».



