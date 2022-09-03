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    Посев конопли выявили в Туркестанской области

    3 Сентября 2022, 13:15

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2022» департаментом по противодействию наркопреступности МВД РК совместно с ДКНБ по Туркестанской области, со спецотрядом «Беркут» Национальной гвардии РК и оперативниками ДП Туркестанской области в зарослях побережья реки Сырдарья в Отырарском районе выявлен посев наркосодержащих растений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

    В ходе воздушного облета стражи порядка обнаружили и изъяли 760 скошенных кустов, похожих на наркосодержащее растение «конопля». Согласно экспертизе, общий вес изъятых растений составил более 1 тонны наркосодержащего растения «конопля».

    Кроме того, оперативники обнаружили рядом 123 куста культивированного растения. Согласно экспертизе, изъятые в качестве вещественных доказательств наркосодержащие кусты также оказались «коноплей».

    Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Отырарского РОП по ч.2 ст. 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». По факту наркопреступления сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия. В результате, в качестве подозреваемых установлены трое жителей г. Шымкент. Один из них арестован, в отношении остальных избрано «обязательство об явке».

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Туркестанская область Борьба с наркотиками
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