Посетителя кафе ранили из ружья в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Посетителя кафе ранили из ружья в Шымкенте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

7 октября около 04:30 часов в Аль-Фарабийское РУП поступило сообщение о том, что в больницу доставлен мужчина с огнестрельным ранением.

Факт зарегистрировали в ЕРДР по ч.3 ст.24- ст.99 УК РК «Покушение на убийство».

Установлено, что в одном из кафе неизвестные произвели выстрел из оружия и ранили посетителя, после чего скрылись с места происшествия. Раненый находится в реанимации.

Полицейские установили авто ВАЗ-21014, в салоне обнаружены два ружья с патронами. Проводятся мероприятия по задержанию подозреваемых.





Фото: t.me/POLICE_of_KZ











