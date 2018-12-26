Посетители ЦОН Туркестанской области исполнили новогодние желания детей

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В филиале государственной корпорации «Правительство для граждан» по Туркестанской области прошла республиканская акция «Елка желаний», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Главным атрибутом акции является Ёлка, украшенная письмами детей из малоимущих семей с посланиями Деду Морозу. А под ней подарки: велосипеды, теплые куртки, спортивная одежда, обувь, сотовые телефоны и сладости.

«Организаторы праздника, исполнители желаний, Дед Мороз и Снегурочка с волнением ждали детей, которым новогодняя сказка особенно необходима. И вот они приехали. Радостные возгласы, счастливые глаза детей, слезы счастья на глазах родителей - видеть это без эмоций было невозможно! Акция помогла всем поверить, что Дед Мороз существует», - поделились сотрудники ЦОН.

Отметим, на сегодняшний день в области функционирует 25 фронт- и 34 бэк-офисов корпорации «Правительство для граждан», а численность персонала составляет более 1 200 работников.