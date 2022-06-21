21 Июня 2022 19:13

Посетителей ТРЦ в Алматы эвакуировали из-за сообщения о бомбе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Посетителей и сотрудников ТРЦ «MOSKVA» эвакуировали из-за сообщения о бомбе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента полиции, 21 июня в 16:09 поступило сообщение о якобы минировании одного из торговых центров города.

«В рамках предусмотренного алгоритма первичного реагирования на подобные сообщения произвели эвакуацию посетителей и работников центра», - отметили в пресс-службе ДП.

Как информировали в Центре оперативного управления департамента полиции, проверочные мероприятия уже завершены, информация о минировании оказалась ложной.

В полиции Алматы призвали граждан не поддаваться панике, сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям по обеспечению безопасности в городе.

14 июня посетителей этого ТРЦ в Алматы уже эвакуировали из-за сообщения о бомбе.