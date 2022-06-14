Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Посетителей ТРЦ в Алматы эвакуировали из-за сообщения о бомбе
14 Июня 2022 23:39

Посетителей ТРЦ в Алматы эвакуировали из-за сообщения о бомбе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В администрации торгового центра «Москва» сообщили, что правоохранительным органам поступил звонок с сообщением о заложенной бомбе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Администрацией ТРЦ, службой охраны и правоохранительными органами отработан соответствующий сценарий для эвакуации арендаторов и посетителей, а также для последующего осуществления мероприятий правоохранительными органами», - прокомментировали в пресс-службе ТРЦ.


В результате своевременно принятых мероприятий установлено, что сообщение было ложным. ТРЦ работает в штатном режиме.


Автор:
Корреспондент
Читайте также
Крупный наркопосев выявили в Кызылординской области
Шесть человек утонули с начала купального сезона в Мангистауской области
Победителей конкурса «Караван доброты» наградили в столице
Активных доноров наградили в Алматы
Восемь человек утонули с начала года в Атырауской области
Большинство алматинцев питаются неправильно - исследование
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 июня
Нападавших на мужчин во дворе жилого комплекса в Алматинской области ищет полиция

Лента новостей

Архив