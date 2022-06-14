14 Июня 2022 23:39

Посетителей ТРЦ в Алматы эвакуировали из-за сообщения о бомбе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В администрации торгового центра «Москва» сообщили, что правоохранительным органам поступил звонок с сообщением о заложенной бомбе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Администрацией ТРЦ, службой охраны и правоохранительными органами отработан соответствующий сценарий для эвакуации арендаторов и посетителей, а также для последующего осуществления мероприятий правоохранительными органами», - прокомментировали в пресс-службе ТРЦ.





В результате своевременно принятых мероприятий установлено, что сообщение было ложным. ТРЦ работает в штатном режиме.