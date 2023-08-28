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    Посетителей ТРЦ экстренно эвакуировали в Алматы

    28 Августа 2023, 17:56

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы сотрудников и посетителей торгово-развлекательного центра Forum эвакуировали из-за сообщения о заложенных взрывных устройствах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции города сообщили, что в рамках мер первичного реагирования на сообщения о заложенных взрывных устройствах в настоящее время оперативные и экстренные службы Алматы осуществляют проверку торгового центра Forum, расположенного в Бостандыкском районе. Проводится эвакуация посетителей и работников центра

    «Подключены саперные подразделения, проводится комиссионный осмотр строения. Жителей и гостей города просим с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности», - обратились к горожанам в полиции.

    Позже в полиции заявили, что по ТРЦ «Forum» дан отбой. Информация оказалась ложной. Аноним устанавливается и будет привлечен к ответственности.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия
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