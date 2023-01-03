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    Посетителей и работников торгового дома «Адем» эвакуировали из-за сообщения о заминировании в Алматы

    3 Января 2023, 12:33

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В центр оперативного управления депарматента полиции Алматы поступило сообщение от неизвестного о якобы заминировании торгового дома «Адем». Людей экстренно эвакуировали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции города сообщили, что в 09:59 в центр оперативного управления поступило сообщение от неизвестного о якобы заминировании ТД «Адем».

    «В рамках мер первичного реагирования на такого рода сообщения экстренными службами города были проведены мероприятия по эвакуации посетителей и работников торгового дома и проверке здании. В результате осмотра взрывных устройств и подозрительных предметов не обнаружено. В 11:02 по объекту экстренным службам был дан отбой», - проинформировали в полиции.

    Полиция устанавливает личность анонима. Он будет привлечен к уголовной ответственности.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы МВД РК
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