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    Посещение части детсадов и школ отменили из-за отсутствия электричества в Атырау

    14 Ноября 2022, 12:16

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау из- за отсутствия электричества после аварии на подстанции отменили посещение части детсадов и школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «14 ноября в микрорайонах Геолог, Жулдыз, Жұмызкер города Атырау пять детских садов и шесть школ остались без электричества. Это детский сад№26-294 ребенка, детский сад №33-187 детей, детский сад №35-278 детей, детский сад №36-164 ребенка, детский сад Чайки-139 детей.

    Нет электричества в школе №2 им.Ж. Нажимеденова -1874 ученика, школе-гимназии №35-1564 учащихся, школе-гимназии №36-1445 учащихся, средней школе № 39-2332 учащихся, им. К. Смагулова-1429 учеников, им. Б. Нысанбаева - 1663 ученика.

    Дома находятся 1062 воспитанника детских садов. 10307 учащихся, обучающихся в оставшихся без электричества школах, переведены на онлайн-обучение. Работники детских садов и школ находятся на рабочих местах»,- сообщает областное управление образования.

    Как ранее сообщалось, из-за пожара на подстанции часть микрорайонов Атырау осталась без электричества.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Энергетика Атырауская область Происшествия
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