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Посещать столичные ТРЦ могут только жители с «зеленым» статусом

6 Ноября 2021 21:50
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Посещать столичные ТРЦ могут только жители с «зеленым» статусом

НУР-СУЛТАН.К АЗИНФОРМ - Для сохранения стабильности эпидситуации в столице и предупреждения дальнейшего распространения коронавируса, с 8 ноября торгово-развлекательные центры теперь и в будние дни смогут посещать граждане только с «зеленым» статусом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского акимата.

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Как показал анализ, наибольшее количество нарушителей домашнего карантина зафиксировано именно в торгово-развлекательных центрах. Учитывая, что торгово-развлекательные центры являются местом массового скопления и длительного нахождения людей, увеличиваются риски заражения и распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, в связи с эпидситуацией в соседней России и северных регионах нашей страны, а также для сохранения стабильной эпидемиологической ситуации в городе и предупреждения дальнейшего распространения COVID-19, рассматривается вопрос об усилении ограничительных мероприятий в части изменения условий посещения ТРЦ.

С 8 ноября т.г. вход в ТРЦ в будние и выходные дни будет доступен при условии наличия безопасного «зеленого» статуса у сотрудников и посетителей, то есть при наличии вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб и для лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних трех месяцев.


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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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