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    Посещать лес временно запрещено в Беларуси

    28 Июня 2020, 12:00

    МИНСК. БЕЛТА-КАЗИНФОРМ - Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 36 районах Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

    Посещать лес временно запрещено в Ветковском районе Гомельской области. Ограничения на посещения лесов действуют во всех районах Гродненской области, 15 районах Минской (кроме Логойского, Борисовского, Червенского, Пуховичского, Копыльского, Мядельского и Воложинского), а также в Октябрьском, Речицком и Мозырском районах Гомельской области. Ограничительные меры носят временный характер и будут сняты при стабилизации пожароопасной обстановки в лесном фонде.

    На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помощью можно в оперативном режиме отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение без причинения ущерба влечет согласно ст.15.29 КоАП предупреждение или наложение штрафа в размере до 25 базовых величин (1 БВ - Br27).

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    Экология Беларусь
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