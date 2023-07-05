Поселение эпохи бронзы обнаружили в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области участники экспедиции по археологическим памятникам региона обнаружили в Айыртауском районе поселение предположительно эпохи бронзы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации центра по охране и использованию историко-культурного наследия, поселение находится недалеко от села Имантау.

«Расположение поселений эпохи бронзы зависит от типа хозяйства, которое вели их жители. В основном они обустраивались на возвышенных сухих местах, земледельческие поселения эпохи поздней бронзы располагались только на краю мелких оврагов. Изредка поселение бронзового века занимало мыс, образованный, например, рекой и оврагом. В степных районах скотоводы той эпохи жили в поймах рек, у заливных лугов, т. е. у пастбищ. Одной из особенностей стоянок бронзы являются воронкообразные впадины от землянок, иногда видные на их поверхности», - сообщили в центре.

Заведующий отделом по охране и использованию историко-культурного наследия Жанат Баймусенов уточнил, что было произведено шурфование объекта. Проще говоря, археологи сделали небольшой по площади разведочный раскоп, который позволяет определить наличие или отсутствие на этом месте следов пребывания человека.

«В процессе обнаружили фрагменты керамики и костей животных. На самом поселении был найден подъемный материал – артефакты, которые лежат на поверхности земли. Они представлены узорчатой керамикой», - добавил Ж.Баймусенов.

Экспедиция длится уже месяц. Участники ведут онлайн-дневник, рассказывают об интересных находках. В конце июня в регионе обнаружили гигантский курган раннего железного века.