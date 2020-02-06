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    Посадку космонавтов в казахской степи покажут в прямом эфире

    6 Февраля 2020, 13:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в 146 км юго-восточнее от города Жезказгана ожидается приземление спускаемого аппарата «Союза МС-13» с международным экипажем на борту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В составе экипажа - российский космонавт Александр Скворцов, астронавт Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано и рекордсменка по пребыванию в космосе американка Кристина Кук.

    Ранее сообщалось, что из-за большого снега в степи космонавтов собираются встречать на вездеходе, но, по информации службы авиационного поиска и спасения, погода в месте посадки хорошая.

    По информации пресс-службы Роскосмоса, момент посадки спускаемого аппарата будет показан в прямом эфире. Трансляция на сайте http://online.roscosmos.ru/, а также в социальных сетях начнется шестого февраля в 15 часов 12 минут по времени Нур-Султана и продлится приблизительно 45 минут.

    Сегодня с утра в прямом эфире уже были показаны два момента закрытия люков между МКС и кораблем «Союз МС-13» и расстыковки корабля с МКС.

    Работу на орбите продолжает экипаж в составе российского космонавта Олега Скрипочки и американских астронавтов Джессики Меир и Эндрю Моргана. Следующая экспедиция на МКС прибудет в апреле 2020 года.

    Автор:

    Сара Кабикызы

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