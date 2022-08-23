Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Посадка 2 млрд деревьев: выделить средства для двух регионов просит глава Минэкологии

    23 Августа 2022, 10:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках проекта по посадке двух млрд деревьев в этом году весной посадили 106,4 млн деревьев на площади 39 тыс. га. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках поручения Главы государства по посадке 2 млрд деревьев акиматами областей утверждены комплексные планы по лесовосстановлению и воспроизводству лесов, создана интерактивная карта, приобретены соответствующая техника и оборудование. В 2021 году посажено 138 млн деревьев на площади 66 тыс. га при плане 44,3 тыс. га. В этом году при весенней посадке осуществлена посадка 106,4 млн деревьев на площади 39 тыс. га из запланированных 66,9 тыс. га. Выполнение основного объема лесокультурных работ запланировано на осенний период», - сказал Сериккали Брекешев на заседании Правительства.

    Министр сообщил, что в целях улучшения экологической ситуации Приаралья, в прошлом году высажено 100 тыс. га саксауловых насаждений. В этом году планируется посадить 250 тыс. га. А весной этого года посажено 12 тыс. га. Основные работы на площади 238 тыс. га будут проведены осенью (ноябрь-декабрь). В этой связи Сериккали Брекешев заверил, что показатели будут выполнены полностью.

    Как добавил глава Минэкологии, в 2021 году всего по республике проведена инвентаризация приживаемости лесных культур. По итогам осенней инвентаризации приживаемость лесных культур составила почти 72%.

    «Следует отметить, что в этом году не выделено финансирование на проведение плановых работ согласно утвержденным комплексным планам в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях, что может привести к срыву исполнения поручения Глава государства. В этой связи, в целях решения вопросов обеспечения лесовладельцев материально-техническим оборудованием и проведения лесовосстановительных работ прошу акимов указанных областей рассмотреть возможность выделения средств из местного бюджета», - обратился Сериккали Брекешев к Премьер-Министру.

    Ранее глава Правительства заявил, что в этом году существует риск недостижения поставленного показателя из-за слабого финансирования на местном уровне в ряде регионов.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Экология Минэкологии
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сколько времени потребуется для восстановления сгоревшего леса в области Абай
    Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах страны
    Спортсмен из Узбекистана пробежал марафон по дну Аральского моря
    Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи