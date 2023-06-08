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    Порывы ветра сорвали часть кровли корпуса ГРЭС-2 Экибастуза

    8 Июня 2023, 21:18

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Площадь сорванной кровли - около 100 квадратных метров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На пульт 112 поступило сообщение о том, что на административно-бытовом комплексе АО «СЭГРЭС-2» 1994 года постройки (ориентировочно) от порывов ветра сорвало жесткую кровлю, смонтированную в 2010 году (ориентировочно)», - сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.

    Площадь сорванной кровли - около 100 квадратных метров. Ущерб будет установлен после предварительного осмотра и оценки, добавили в ведомстве.

    «Жертв пострадавших нет», - заверили в департаменте по ЧС.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Происшествия Павлодар
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