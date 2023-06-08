Порывы ветра сорвали часть кровли корпуса ГРЭС-2 Экибастуза

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Площадь сорванной кровли - около 100 квадратных метров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На пульт 112 поступило сообщение о том, что на административно-бытовом комплексе АО «СЭГРЭС-2» 1994 года постройки (ориентировочно) от порывов ветра сорвало жесткую кровлю, смонтированную в 2010 году (ориентировочно)», - сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.

Площадь сорванной кровли - около 100 квадратных метров. Ущерб будет установлен после предварительного осмотра и оценки, добавили в ведомстве.

«Жертв пострадавших нет», - заверили в департаменте по ЧС.