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      Абайская область

    Порывистый ветер усложняет тушение пожара - акимат области Абай

    11 Июня 2023, 19:09

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Руководитель оперативного Штаба Димитрий Гариков подчеркнул, что огонь движется в направлении Каштакского лесничества, там собирается техника для оперативного реагирования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат области Абай.

    Он также добавил, что основная работа по тушению проводится ночью.

    «Сейчас ситуация ухудшается в связи с усилением ветра. Пожар идет в сторону Каштакского лесничества, населенного пункта Таврия. Порядка 65% техники аккумулировано именно там. В Успенском лесничестве периодически возникают небольшие огневые точки. Основная работа проводится ночью. Также сложная ситуация сохраняется в поселке Жерновка – из-за рельефа там не может пройти техника», - отметил Димитрий Гариков.

    По его словам, сейчас для огнеборцев самое важное – удержать огонь, чтобы он не вошел в населенные пункты.

    «Сейчас люди находятся по домам, они оповещены. В зоне риска остается пока Таврия, ветер идет в том направлении. Аким области и города сейчас находятся в Каштакском лесничестве», - отметил Гариков.

    Руководитель Штаба также добавил, что от пожара сильно пострадали Батпаевское и Успенское лесничества.

    «Сильно пострадало Батпаевское лесничество – на расстоянии порядка 7-8 километров от кромки леса пострадала территория, больше всего пострадало в районе Успенки. Я не видел такого масштаба пожара, но после первого пожара 22-го числа, мы, конечно, чувствуем себя увереннее. Что касается сообщений о том, что пожарным не хватает продуктов питания – это не так. Работа проводится, огромная благодарность жителям нашей области, волонтерам, неравнодушным гражданам», - заключил Димитрий Гариков.

    Автор:

    Зифа Хабирова

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