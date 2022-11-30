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    Порыв трубопровода: В Рудном несколько десятков домов и школа остались без тепла

    30 Ноября 2022, 14:01

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ – Информацию о порыве трубопровода отопления сообщили в Instagram Ситуационного центра города Рудного, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Произошел порыв трубопровода отопления по адресу город Рудный ул. Шевченко 116, насосная станция номер 5, отключено 13 частных домов. Диаметр трубы – 159. Ул. Гагарина 6. Диаметр трубы – 159. Отключены от отопления 33 пятиэтажных дома и одна школа», - говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось о произошедшей аварии на Аркалыкской ТЭЦ. Была разрушена обмуровка котла. Жертв и пострадавших нет.

    Также из-за неисправности одного из трех котлов на центральной котельной в селе Боровской Мендыкаринского района без тепла остались 12 многоэтажных домов в центре села. Температура в домах едва достигает 12-14 градусов. Вопрос с возвращением тепла в дома местные власти обещают решить в ближайшие две недели.

    В Костанае, по данным коммунального предприятия, все котельные работают в штатном режиме.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Происшествия Отопительный сезон
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