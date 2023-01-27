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    Порыв на теплотрассе устранили в Рудном

    27 Января 2023, 08:50

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Дома пока еще не подключены к теплу, но работы по устранению порыва на теплотрассе завершены, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Рудного.

    «Сроки окончания работ - 27 января в 06:30. Производится заполнение теплотрассы. После чего ПКСК будут проинформированы о необходимости открытия задвижек на жилые дома», - сообщили в акимате.

    Вчера 24 многоэтажки и 59 частных домов остались без отопления в Рудном из-за порыва теплотрассы. Порыв произошел на том же месте, что и неделю назад. Тогда без тепла остались несколько десятков домов, а также более сотни частных домов и зданий

    На месте побывал и ознакомился с последствиями аварии Президент Касым-Жомарт Токаев и дал соответствующие поручения по нормализации ситуации.


    Фото: акимат города Рудный

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Происшествия Регионы Костанай
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