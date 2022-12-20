Порыв на теплосетях Павлодара ликвидировали

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - По информации акима Павлодарской области Асаина Байханова, аварию в микрорайоне Лесозавод устранили в 3:17. Теплоснабжение восстановлено, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Напомним, 18 декабря было выявлено повреждение на сети теплоснабжения. Тем же вечером тепловую сеть вернули в работу. Специалисты ТОО «Павлодарские тепловые сети» откачивали воду в тепловой камере. К ремонту приступили утром 19 декабря. На это время от теплоснабжения было отключено 58 частных жилых домов и три многоэтажки.



