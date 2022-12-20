Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.93 eur/kzt 496.15

    rub/kzt 7.49 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-6-8℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Павлодарская область

    Порыв на теплосетях Павлодара ликвидировали

    20 Декабря 2022, 09:25

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - По информации акима Павлодарской области Асаина Байханова, аварию в микрорайоне Лесозавод устранили в 3:17. Теплоснабжение восстановлено, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Напомним, 18 декабря было выявлено повреждение на сети теплоснабжения. Тем же вечером тепловую сеть вернули в работу. Специалисты ТОО «Павлодарские тепловые сети» откачивали воду в тепловой камере. К ремонту приступили утром 19 декабря. На это время от теплоснабжения было отключено 58 частных жилых домов и три многоэтажки.
    Происшествия Акимат Отопительный сезон Павлодар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Решение по возврату проблемных ТЭЦ государству примут после аудита
    Тела мужчины и ребенка найдены при пожаре в Павлодарской области
    Повреждение на теплосетях устраняют в Павлодаре
    Почти все школы Экибастуза возвращаются к работе
    Популярное
    1 Мы можем оперативно развернуть большую группировку миротворческих сил – генсек ОДКБ
    2 Некачественный интернет: казахстанцы смогут вернуть уплаченные деньги
    3 Багдат Мусин связал причину плохого качества интернета в некоторых школах с экономией директоров
    4 Китайский оператор по предоставлению услуг такси может вернуться в Казахстан
    5 Субсидировать интернет для сельхозпредприятий планируют в Казахстане
    Новости партнеров