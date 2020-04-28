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    Порядок завершения учебного процесса в условиях режима ЧП представили в Армении

    28 Апреля 2020, 07:29

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования, науки, культуры и спорта Армении сообщил об изменениях в процессе окончания текущего учебного года в условиях режима ЧП. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В понедельник в ходе эфира на своей странице в социальной сети Facebook министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян сообщил о решениях, принятых правительством, по части изменений в процессе окончания текущего учебного года.

    В частности, по решению правительства Армении, до конца текущего учебного года аудиторных занятий в учебных заведениях Армении не будет, учащиеся завершат учебный год дистанционно. Кроме того, в школах Армении отменены переводные, промежуточные и выпускные экзамены. Итоги учебного года будут подведены по результатам успеваемости учеников, зафиксированным до 13 марта. Аттестаты будут выданы до 25 мая.

    Выпускные экзамены и защита дипломов в средне-специальных учебных заведениях Армении также отменены. Окончательные итоги будут подведены по аналогичной со школами процедуре. Дипломы будут выданы до 5 июня.

    Что касается вузов, то с учетом права на внутреннюю автономию, вузы, по словам министра Арутюняна, сами выберут форму проведения выпускных экзаменов и выдачи дипломов до 1 июля, руководствуясь ограничениями в условиях режима ЧП и правилами по обеспечению общественной безопасности.

    Напомним, в Армении с 16 марта по 14 мая действует режим ЧП. С середины марта в республике закрыты все учебные заведения, обучение учащихся проводится в дистанционном режиме.

    По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении, по положению на 27 апреля в Армении зарегистрировано 1808 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых вылечились 848 пациентов, 29 – скончались, 931 пациент проходит лечение.

    Автор:

    Азамат Альмаганбетов

    Образование Армения
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