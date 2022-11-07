Порядок выплаты компенсации потерпевшим разъяснил представитель Генпрокуратуры РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Фонде компенсации потерпевшим накоплено около 2 млрд тенге. Об этом сообщил начальник департамента координации нормотворческой деятельности Генеральной прокуратуры РК Алмаз Мухаметжанов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По Фонду компенсации потерпевшим есть соответствующий законодательный акт, и в Уголовно-процессуальном кодексе тоже прописаны общие нормы о том, что на лиц, которые привлекаются к уголовной ответственности, налагаются соответствующие обязательства по пополнению этого Фонда. И потерпевшим – там есть определенный перечень, – эти выплаты должны производиться. Сам Фонд – это счет в Казначействе, не какая-то коммерческая организация. Через Казначейство финансовые документы готовят непосредственно лица, которые расследуют уголовное дело», – сказал А.Мухаметжанов.

По его словам, документы готовятся сразу после начала расследования, но не позже двух месяцев. В течение этого времени орган, который производит расследование, должен передать в Казначейство соответствующие документы, и потерпевший должен получить компенсацию.

А.Мухаметжанов отметил, что выплаты из Фонда представляют собой срочную помощь потерпевшим и не освобождают обвиняемого от возмещения исковых требований со стороны потерпевшего. Размер выплат из Фонда составляет от 30 до 50 МРП.

Также спикер сообщил, что в Фонде за счет средств, взысканных с осужденных, накоплено около 2 млрд тенге. Эти средства достаточны для выплаты компенсаций всем потерпевшим.