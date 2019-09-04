Порядок ввоза авто из Армении и Кыргызстана разъяснили в Комитете госдоходов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ввезенные в Казахстан автомобили из Армении и Кыргызстана признаются иностранными товарами и находятся под таможенным контролем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

В настоящее время население активно интересуется возможностями ввоза легковых автомобилей для личного пользования. При этом вопросы задаются как по автомобилям, ввозимым из третьих стран, так и по автомобилям, которые ввозятся из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, России и Кыргызстана.Автомобили из третьих стран, то есть иностранные автомобили, можно временно ввозить на 1 год иностранным гражданам без уплаты каких-либо платежей. Граждане государств-членов ЕАЭС могут временно ввозить иностранные автомобили только при условии уплаты обеспечения, это так называемая финансовая гарантия также на 1 год. Граждане РК могут ввозить на территорию Казахстана автомобили, растаможенные в Кыргызстане до 1 января 2014 года, и автомобили, растаможенные в Армении до 10 октября 2014 года.Автомобили, растаможенные в Кыргызстане в период с 1 января 2014 года до 1 января 2020 года, в Армении – в период с 10 октября 2014 года до 1 января 2020 года, признаются иностранными товарами и находятся под таможенным контролем. Указанные автомобили могут временно ввозиться на территорию Казахстана только лицами, постоянно проживающими в Кыргызстане и Армении.Лица, которые не проживают постоянно в Кыргызстане и Армении, могут ввозить указанные автомобили на территорию Казахстана в следующих случаях: 1) после уплаты таможенных пошлин, налогов в размере разницы сумм таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате по ставкам, указанным в приложении 2 к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования», и уплаченных сумм таможенных пошлин, налогов;2) для авто из Армении - после 1 января 2023 года, 3) для авто из Кыргызстана - после 1 января 2025 года Также необходимо отметить, что сегодня на рынке имеются автомобили, которые были ранее ввезены из Монголии и затем были незаконно поставлены на регистрационный учет в органах внутренних дел Казахстана. Такие автотранспортные средства считаются иностранным товаром, и по ним будут приниматься соответствующие меры.При покупке автомобилей рекомендуем гражданам проверять легальность ввоза автомобилей и проведения таможенной очистки путем обращения в территориальные органы государственных доходов.

