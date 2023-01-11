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    Порядок устранения техбарьеров в торговле с третьими странами определят в рамках ЕАЭС

    11 Января 2023, 14:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса ратифицировали Соглашения о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Законопроект направлен на ратификацию Соглашения о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами, совершенного в Москве 22 ноября 2021 года», - сказал вице-премьер - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, представляя законопроект на пленарном заседании палаты.

    По словам министра, заключение данного Соглашения прямо предусмотрено статьей 55 Договора о Евразийском экономическом союзе.

    Соглашение определяет порядок и условия устранения технических барьеров во взаимной торговле государств-членов с третьими странами, в отношении продукции, на которую действуют технические регламенты Союза.

    По данным ведомства, на сегодня принято 52 технических регламента Союза, из них 45 вступили в силу.

    Принятие Соглашения позволит осуществлять взаимное признание результатов оценки соответствия на основании определения сопоставимости обязательных требований, установленных в Союзе и на территории третьей страны.

    Соглашением также предусмотрено, что должна быть обеспечена равнозначность применяемых в государствах-членах и в третьей стране процедур аккредитации органов по оценке соответствия.

    «Предлагаемый подход направлен на продвижение отечественной продукции. В Соглашении изначально учтены все требования действующего законодательства, в связи с чем его ратификация не повлечет изменений в законы Республики Казахстан», - добавил Серик Жумангарин.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Экономика ЕАЭС Серик Жумангарин
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