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    Порядок проведения опросов общественного мнения по выборам депутатов Мажилиса опубликовал ЦИК

    25 Января 2023, 09:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Центральная избирательная комиссия РК опубликовала информацию о проведении опросов общественного мнения, связанных со внеочередными выборами депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, назначенными на 19 марта 2023 года, передает МИА «Казинформ».

    В соответствии с требованиями пункта 9 статьи 28 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» опросы общественного мнения, связанные с выборами, вправе проводить юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеющие не менее пяти лет опыта по проведению опросов общественного мнения, предварительно уведомив об этом в письменном виде Центральную избирательную комиссию с приложением копий соответствующих документов.

    В уведомлении, направляемом в Центральную избирательную комиссию, указываются сведения о специалистах, принимающих участие в проведении опроса и имеющих опыт работы в этой сфере, о регионах, в которых будут проводиться опросы общественного мнения, о применяемых методах анализа.

    При опубликовании результатов опросов общественного мнения, связанных с выборами, средства массовой информации, онлайн-платформы обязаны указывать юридическое лицо, проводившее опрос, лиц, заказавших опрос и оплативших его, время проведения опроса, метод сбора информации, точную формулировку вопроса, число опрошенных и коэффициент погрешности результатов опроса.

    Опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, голосования в поддержку кандидатов либо политических партий в сети интернет не допускается в течение пяти дней до дня голосования (с 14 по 18 марта 2023 года) и в день голосования (19 марта 2023 года).

    Нарушение условий проведения опроса общественного мнения, связанного с выборами является основанием для привлечения лица к административной ответственности (статья 120 КоАП).

    Ранее сообщалось, что внеочередные выборы депутатов Мажилиса состоятся 19 марта 2023 года.

    Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. С полным текстом заявления можно ознакомиться здесь.

    Также Президент РК подписал Указ о роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

    Позже Глава государства подписал Указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней.

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

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