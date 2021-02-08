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    Порядок пересечения госграницы РК: какие послабления введены

    8 Февраля 2021, 19:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно действующего порядка временно ограничено пересечение Государственной границы РК, гражданами РК, иностранцами и лицами без гражданства, за исключением ряда показаний, связанных с осуществлением трудовой деятельности, лечения, студентов и других экстренных ситуаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению Covid-19.

    Как сообщалось ранее, Пограничная служба Комитета национальной безопасности РК обновила порядок пересечения государственной границы, действующий с 11 мая 2020 года на период карантинных ограничений.

    С 11 ноября 2020 года в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в приграничных странах, были дополнительно ужесточены требования к Порядку пересечения Государственной границы гражданами РК, иностранными гражданами и лицами без гражданства, имеющими вид на жительство на территории РК. Так, кратность пересечения госграницы изменилась с 1 раза в 30 суток до 1 раз в 90 суток, без ограничений в исключительных случаях: при выезде на лечение, на обучение, с целью осуществления трудовой деятельности, на похороны членов семьи, для ухода за тяжелобольными членами семьи и др.

    Со 2 февраля 2021 года решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК в Порядок пересечения Государственной границы Республики Казахстан внесены изменения, предусматривающие ряд послаблений.

    Как для граждан РК, так и для иностранцев и лиц без гражданства увеличена в 3 раза кратность пересечения границы (с 1 раза в 90 суток до 1 раза в 30 суток). При этом, как для иностранцев, так и для граждан РК и лиц без гражданства продолжают действовать вышеперечисленные исключительные случаи.

    Наряду с этим, разрешен вылет граждан РК в иностранные государства, въезд/транзитный проезд в/через территорию РК иностранцев из числа граждан государств с которыми по решению Правительства Республики Казахстан возобновлено прямое воздушное сообщение (регулярные, нерегулярные чартерные рейсы).

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туризм Здравоохранение Коронавирус в РК
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