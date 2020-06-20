Порядок пересечения госграницы изменен в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Внесены изменения в порядок пересечения государственной границы на период карантинных ограничений. Об этом сообщили в Комитете национальной безопасности РК, передает МИА «Казинформ».

«Разрешен выезд граждан Республики Казахстан в страны, с которыми по решению Правительства Республики Казахстан возобновлено прямое воздушное сообщение и въезд в Республику Казахстан гражданам указанных стран. Основные условия для иностранцев – соблюдение визовых требований, иностранец должен быть гражданином страны, с которой Казахстан возобновил прямое воздушное сообщение и следовать из данной страны прямым рейсом. Прямыми воздушными рейсами для въезда в Республику Казахстан также могут воспользоваться иностранцы, которым в соответствии с настоящим порядком разрешен въезд в страну», - сообщила пресс-служба комитета в Facebook .

Кроме того, разрешено пересечение Государственной границы Республики Казахстан: - иностранцам из состава экипажей морских судов, следующим в Республику Казахстан вне экипажей для смены – при наличии документов, подтверждающих статус и принадлежность к составу экипажей морских (речных) судов; владельцам грузов, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность в Республике Казахстан - при представлении документов, подтверждающих, осуществление сельскохозяйственной деятельности (согласно перечня и образцов документов, утверждаемых Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан); родителям (опекунам или попечителям), сопровождающим несовершеннолетних граждан Республики Казахстан, проходящих обучение в учебных заведениях на территории иностранных государств, а также для их выезда из Казахстана за рубеж в целях продления учебных виз, оформления студенческих ID-карт, сдачи экзаменов (тестов) - при наличии приглашений заграничного учебного заведения и официального разрешения на въезд в иностранное государство в указанных целях.

Как отметили в КНБ, при выезде из страны гражданам Республики Казахстан необходимо самостоятельно уточнять действующие ограничения и возможность въезда в страну, куда планируется поездка.