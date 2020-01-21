Порядок назначения руководителей управлений образования изменен в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будет изменена система управления в сфере образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила вице-министр образования и науки Республики Казахстан Бибигуль Асылова, районные и городские отделы образования будут переданы областям.

«Министерство образования и науки внесло ряд поправок в Закон «Об образовании», в Бюджетный кодекс и в Закон «О местном управлении и самоуправлении РК» в части перераспределения вертикалей финансирования организаций образования с районного на областной уровень. Что изменится в системе финансирования образования? Финансирование организаций образования будет осуществляться напрямую из областных бюджетов регионов, районные отделы образования, городские как самостоятельные юридические лица как финансировались, так и будут финансироваться. Но администрирование бюджетных средств будет осуществляться централизованно из средств областного бюджета», - сказала Бибгуль Асылова в ходе брифинга в СЦК.

В ведомстве считают, что финансирование из областного бюджета позволит повысить уровень организаций образования.

«Мы идем к тому, что сейчас для всех уровней – от дошкольного, среднего, организаций ТиПО и высшего образования идет подушевое нормативное финансирование. Это упрощает процесс финансирования организаций образования. Кроме того, повлияет на качество образовательных услуг», - добавила вице-министр.

Также она сообщила, что меняется схема назначения руководителей районных и областных управлений образования.

«С 1 января текущего года назначение руководителей районного и городского звена управлений образования будет осуществляться по согласованию с областным управлением. Соответственно, порядок увольнения также будет согласоваться с областными управлениями образования. Назначение руководителей областных управлений образования и их увольнение будут осуществляться с согласия, согласованием Министерства образования и науки», - проинформировала Б. Асылова.