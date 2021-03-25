Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Порядок мониторинга за рациональным использованием сельхозземель пояснил глава Минсельхоза

    25 Марта 2021, 11:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр сельского хозяйства Сапархан Омаров рассказал о порядке мониторинга за рациональным использованием сельхозземель, а также законопроекте по совершенствованию госконтроля за использованием и охраной земель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно утвержденному типовому договору, законодательно установлен порядок мониторинга за рациональным использованием сельхозземель. Первые 5 лет аренды мониторинг осуществляется ежегодно, а в последующие периоды на орошаемой пашне каждые 3 года, на богарной - каждые 5 лет», - сказал в ходе первого заседания по земельной реформе Сапархан Омаров.

    Он также отметил, что в целях решения вопросов предоставления пастбищ для удовлетворения нужд местного населения принят Закон Республики Казахстан «О пастбищах», в рамках которого предусмотрена разработка и утверждение Планов по управлению пастбищами сроком на 2 года, направленные на перераспределение незагруженных пастбищ организованных хозяйств для обеспечения выпаса скота населения.

    Министр напомнил о разработанном законопроекте по совершенствованию государственного контроля за использованием и охраной земель, который предусматривает сокращение этапов проверок и сроков изъятия неиспользуемых сельхозземель с 3 лет до 1 года. Кроме того, разработан и внесен в Мажилис Парламента Республики Казахстан законопроект по цифровизации государственных услуг в рамках единого государственного кадастра недвижимости.

    «Целью данного Законопроекта является унификация процедуры предоставления земельных участков, контроль сроков и хода рассмотрения заявок в информационной системе, безбумажное оказание услуги, исключение института земельной комиссии, согласование выделения земельного участка с госорганами и организациями – монополистами в электронном формате.

    - разработана отдельная подробная регламентация порядка предоставления сельхозземель через конкурсы;

    - для обеспечения открытости работы конкурсной комиссии в их состав законодательно включены представители общественных советов и объединений не менее 50% от общего числа членов комиссии;

    - законодательно установлен единый типовой договор аренды сельхозземель, с уточнением и усилением обязанностей и ответственности землепользователей», - отмечает С. Омаров.

    Напомним, с участием заместителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова проходит первое заседание по земельной реформе.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Минсельхоз Экономика Сельское хозяйство Земельный вопрос (законопроекты)
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какого уровня достиг госдолг Казахстана
    Увеличить штрафы за неэффективное привлечение внешних займов призвала Наталья Годунова
    Госорганы должны отвечать за пополнение бюджета РК – Наталья Годунова
    280 инвестпроектов на 2 трлн тенге запустят в Казахстане в текущем году
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Башенный кран упал в Астане