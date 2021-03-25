Порядок мониторинга за рациональным использованием сельхозземель пояснил глава Минсельхоза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр сельского хозяйства Сапархан Омаров рассказал о порядке мониторинга за рациональным использованием сельхозземель, а также законопроекте по совершенствованию госконтроля за использованием и охраной земель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно утвержденному типовому договору, законодательно установлен порядок мониторинга за рациональным использованием сельхозземель. Первые 5 лет аренды мониторинг осуществляется ежегодно, а в последующие периоды на орошаемой пашне каждые 3 года, на богарной - каждые 5 лет», - сказал в ходе первого заседания по земельной реформе Сапархан Омаров.

Он также отметил, что в целях решения вопросов предоставления пастбищ для удовлетворения нужд местного населения принят Закон Республики Казахстан «О пастбищах», в рамках которого предусмотрена разработка и утверждение Планов по управлению пастбищами сроком на 2 года, направленные на перераспределение незагруженных пастбищ организованных хозяйств для обеспечения выпаса скота населения.

Министр напомнил о разработанном законопроекте по совершенствованию государственного контроля за использованием и охраной земель, который предусматривает сокращение этапов проверок и сроков изъятия неиспользуемых сельхозземель с 3 лет до 1 года. Кроме того, разработан и внесен в Мажилис Парламента Республики Казахстан законопроект по цифровизации государственных услуг в рамках единого государственного кадастра недвижимости.

«Целью данного Законопроекта является унификация процедуры предоставления земельных участков, контроль сроков и хода рассмотрения заявок в информационной системе, безбумажное оказание услуги, исключение института земельной комиссии, согласование выделения земельного участка с госорганами и организациями – монополистами в электронном формате.

- разработана отдельная подробная регламентация порядка предоставления сельхозземель через конкурсы;

- для обеспечения открытости работы конкурсной комиссии в их состав законодательно включены представители общественных советов и объединений не менее 50% от общего числа членов комиссии;

- законодательно установлен единый типовой договор аренды сельхозземель, с уточнением и усилением обязанностей и ответственности землепользователей», - отмечает С. Омаров.

Напомним, с участием заместителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова проходит первое заседание по земельной реформе.