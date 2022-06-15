Порядок госмониторинга растительного мира пересмотрят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Законопроект «О растительном мире» одобрен депутатами Мажилиса в первом чтении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Законопроект принят в работу Мажилисом Парламента 20 января 2021 года. Основная цель - обеспечение регулирования отношений в сфере охраны, защиты, восстановления и использования объектов растительного мира во всем их многообразии, создание условий для сохранения природных растительных ресурсов и генетического фонда растительного мира.

В соответствии с законопроектом основными принципами обеспечения государственного регулирования в области растительного мира являются недопущение необоснованного введения чужеродных видов растений в естественные растительные системы путем акклиматизации и интродукции, наступление ответственности за уничтожение (повреждение) и незаконное пользование объектами растительного мира, в том числе редкими и находящимися под угрозой исчезновения.

Документом устанавливаются права и обязанности физических и юридических лиц, в том числе осуществляющих специальное пользование объектами растительным миром. Предусмотрены нормы по охране и защите объектов растительного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения, реликтовых и эндемичных видов растений.

При этом, предусмотрено, что общее пользование объектами растительного мира будет осуществляться в пределах объемов, определяемых решениями местных представительных органов областей, городов республиканского значения, столицы по представлению местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы. Кроме того, законопроектом предлагается предусмотреть порядок введения инвентаризации, государственного мониторинга и кадастра растительного мира, которые будут осуществляться специализированными организациями уполномоченных органов в области растительного мира, лесного хозяйства и (или) агропромышленного комплекса.