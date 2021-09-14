Порядка 270 тысяч услуг получили лица с инвалидностью через Портал соцуслуг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Через Портал социальных услуг лица с инвалидностью получили более 270 тысяч услуг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

С начала 2020 года через Портал социальных услуг более 187 тыс. лиц с инвалидностью получили технические средства реабилитации, более 6 тыс. – услуги жестового языка, свыше 32,5 тыс. – услуги индивидуального помощника, порядка 44 тыс. – санаторно-курортное лечение. Также через Портал оформлено 170 тыс. заказов на гарантированные социальные пакеты.

Портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации. Заказ вида помощи осуществляется посредством подтверждения электронной цифровой подписью услугополучателя. Получить заказанные технические средства реабилитации (ТСР) можно посредством доставки либо самовывозом.

Обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок.

На сегодняшний день на Портале зарегистрированы 863 медико-социальных учреждения (отделений), оказывающих специальные социальные услуги, 149 поставщиков ТСР, более 14 тыс. поставщиков услуг индивидуального помощника, 255 жестового языка, 69 санаторно-курортного лечения, 135 поставщиков гарантированного социального пакета.

С 29 декабря 2020 года на портале Электронного правительства (eGov.kz) реализована возможность лицам с инвалидностью подать электронную заявку на оказание государственных услуг Министерства труда и социальной защиты населения РК. За этот период через портал Электронного правительства было оформлено более 213 тыс. документов на обеспечение средствами и услугами реабилитации.

«Внедрение автоматизированной информационной системы «Портал социальных услуг» предусмотрено в рамках Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью.

Консультации по пользованию Порталом можно получить в контакт-центре поддержки, дозвониться в который можно через единый номер 1414, выбрав язык и нажав цифру 4», - сообщают в МТСЗН РК.