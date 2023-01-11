Порядка 200 тысяч тонн пшеницы, риса и бобовых экспортируется в Азербайждан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса ратифицировали Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области карантина и защиты растений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 29 апреля 2010 года Казахстан является членом Международной конвенции по защите и карантину растений (МКЗКР). Принятые международные обязательства Республики Казахстан предполагают соблюдение и применение международных стандартов по фитосанитарным мерам. Соблюдение данных требований обеспечит благоприятную фитосанитарную обстановку на территории наших стран», - сказал министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, представляя документ на пленарном заседании палаты.

Глава МСХ добавил, что принятие законопроекта по ратификации Соглашения обеспечит:

- развитие дальнейшего сотрудничества с целью обеспечения благоприятной фитосанитарной безопасности наших стран при перемещении подкарантинной продукции;

- обмен информацией о новых нормативах актах в области карантина растений и национальных перечней карантинных вредных организмов;

- взаимное информирование о фитосанитарном состоянии территории стран;

- осуществление сотрудничества между научными организациями по карантину растений в части обмена опытом исследований и диагностирования.

«На сегодняшний день общий объем экспорта растениеводческой продукции составляет порядка 200 тысяч тонн. Из них основной объем составляет зерновые культуры (пшеница, ячмень, овес), также большое количество экспортируемой продукции приходится на рис и бобовые культуры», - сообщил Ербол Карашукеев.

В свою очередь, согласно озвученным данным, из Азербайджана на территорию Казахстана поступает порядка 14,5 тысяч тонн плодоовощной продукции в год. В основном импорт из Азербайджана составляет яблоки, груши, гранаты, виноград, различные виды цитрусовых и орехи.

«Вместе с тем, учитывая большой объем перемещаемой подкарантинной продукции между странами, существует риск проникновения на территорию карантинных объектов, распространение которых отрицательно повлияет на фитосанитарную обстановку на территории наших государств. Совместные мероприятия и взаимодействие национальных служб по карантину растений, позволят обеспечит необходимый фитосанитарный контроль перемещаемой продукции и положительно повлияют на экспортный потенциал Казахстана», - пояснил Ербол Карашукеев.

Отмечено, что принятие законопроекта не повлечет отрицательных социально- экономических, правовых последствий и не потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета.



