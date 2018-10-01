Порядка 2 млн казахстанцев будут обеспечены жильем в ближайшие пять лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в ближайшие пять лет по государственной программе «Нұрлы жер» планируется построить более 650 тыс. жилищ общей площадью 76,6 млн квадратных метров, что обеспечит жильем порядка 2 млн граждан, передает МИА «Казинформ».

В пятницу в Үкімет үйі состоялось расширенное заседание Правительства РК под председательством Премьер-Министра Бакытжана Сагинтаева с участием Руководителя Администрации Президента Асета Исекешева по вопросам исполнения поручений Главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни».

Как было отмечено, реализация поручений Президента, озвученных в Послании, по поддержке развития жилищного строительства позволит многим гражданам значительно улучшить жилищные условия и придаст дополнительный импульс развитию экономики страны, а это создание новых рабочих мест и развитие строительной отрасли, предприятий отечественной индустрии и смежных отраслей (производство мебели, бытовой техники, оборудования).

В рамках обеспечения качественным и доступным жильем в ближайшие 5 лет по государственной программе «Нұрлы жер» планируется построить более 650 тыс. жилищ общей площадью 76,6 млн квадратных метров, что обеспечит жильем порядка 2 млн граждан.

В рамках «7-20-25» в ближайшие 5 лет порядка 103 тыс. граждан смогут приобрести жилье. По данной программе акиматам поручено проработать механизм частичного субсидирования первоначальных взносов из местных бюджетов. Согласно механизму для молодых семей и работников бюджетной сферы предусматривается социальная помощь по возмещению половины размера первоначального взноса.

Кроме того, по системе АО «Жилстройсбербанк Казахстана» запущена специальная ипотечная программа для военнослужащих и работников правоохранительной системы, что позволит обеспечить жильем 71 тыс. военнослужащих и сотрудников спецгосорганов.

По словам Жениса Касымбека, на выделяемые государственные средства будет построено 20 тыс. арендных и 56 тыс. кредитных жилищ. Для достижения намеченных Главой государства целей Правительство будет увеличивать финансирование на строительство арендного жилья с 25 млрд до 35 млрд тенге.

Также Правительство рассматривает вопрос увеличения до 100 млрд тенге финансирования на инженерно-коммуникационную инфраструктуру для подключения строящихся домов к сетям. Выделяемые средства позволят обеспечить качественным водоснабжением до 80% сел и улучшить качество жизни их населения.