Порядка 15 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В уборке снега 13 января задействовали 938 единиц специальной техники и 1 675 дорожных рабочих. В ночь с 13 на 14 января в уборке снега с улиц столицы задействовали 540 единиц специальной техники и 157 дорожных рабочих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города.

13 января с улиц города вывезено 14 827 кубометров снега за 1 236 рейсов. Всего за зимний период вывезено 1 755 855 кубометров снега за 146 321 рейс.



