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Порядка 15 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нур-Султана
14 Января 2020 11:42
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В уборке снега 13 января задействовали 938 единиц специальной техники и 1 675 дорожных рабочих. В ночь с 13 на 14 января в уборке снега с улиц столицы задействовали 540 единиц специальной техники и 157 дорожных рабочих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города.
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13 января с улиц города вывезено 14 827 кубометров снега за 1 236 рейсов. Всего за зимний период вывезено 1 755 855 кубометров снега за 146 321 рейс.
Ключевые слова: Нур-Султан, ЖКХ, Акимат,
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