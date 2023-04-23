Поручения Президента, трагедия в Жанаозене и судебные процессы – обзор событий в Казахстане за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прошлая неделя в стране была насыщенной. Социально-экономические вопросы и новые поручения Главы государства, трагические события в Жанаозене, работа теплоцентралей в регионах и превратности погоды – об этом и многом другом в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Одним из важнейших событий прошлой недели стало выступление Президента Касым-Жомарта Токаева на совещании по вопросам социально-экономического развития.

Говорил Глава государства о неблагоустроенности городов, о персональной ответственности акимов, о причинах рекордной инфляции и развитии сельского хозяйства, необходимости наращивать собственное производство, новой тарифной политике и инвестициях. Полный текст выступления Президента РК здесь.

Взрыв в Жанаозене

Неделя же в стране началась с трагического сообщения из Жанаозена. Здесь в ночь на 17 апреля в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме произошел взрыв. Четыре человека погибли, пострадали 13. Двое находились в реанимации в тяжелом состоянии. В конце недели медики сообщили, что женщина, получившая ожоги и перелом позвоночника, пришла в сознание. Ее отключили от аппарата искусственного дыхания. Состояние другого пациента в реанимационном отделении оценивается как крайне тяжелое. Две девочки и мужчина находятся в стабильно среднем состоянии.

Все аварийно-спасательные работы и по разбору завалов завершились. Создана комиссия, которая будет заниматься выяснением обстоятельств произошедшего. Начальник управления государственного пожарного контроля МЧС РК Ерлан Турегелдиев сообщил, что о взрыве газового баллона речи не идет. Пока предварительная причина – хлопок газовоздушной смеси.

АО НК «КазМунайГаз» для девяти семей, лишившихся жилья в результате ЧП, приобрело две двухкомнатные, пять трехкомнатных и две пятикомнатные квартиры.

Громкие судебные процессы

На прошлой неделе начались судебные процессы, за которыми следит большая часть казахстанцев. В частности, в отношении оператора РОП. Напомним, по подозрению в совершении коррупционных преступлений был задержан председатель правления ТОО «Оператор РОП». Бывший гендиректор компании подозревается в хищении более 20 млрд тенге. В апреле прошлого года стало известно о задержании бывшего управляющего директора ТОО «Оператор РОП». Его подозревают в хищении свыше 13 млрд тенге путем установления завышенной стоимости утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств.

На судебном заседании сторона защиты экс вице-министра экологии и природных ресурсов Ахметжана Примкулова по делу ТОО «Оператор РОП» попросила запретить фото- и видеосъемку представителям СМИ с судебных заседаний. Сторона защиты мотивировала это тем, что у подсудимых есть несовершеннолетние дети и фотографии негативно скажутся на них.

Второе «громкое» разбирательство - по делу Арыстанбека Мухамедиулы. Антикоррупционная служба проводила расследование по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира» и на проекты «Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов» и «Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан». Кроме того, проверялась причастность Арыстанбека Мухамедиулы к незаконной передаче в период нахождения в должности министра культуры и спорта в собственность родственников и аффилированных лиц РГКП «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта», АО «Казак энциклопедиясы» и ТОО «Казахстанский научно-исследовательский институт культуры». Предварительная сумма ущерба государству по расследуемым уголовным делам составляет около 7 млрд тенге.

В военной прокуратуре РК рассказали об уголовном деле по факту избиения семьи юристов с участием сына Даулета Турлыханова. Уголовное дело находится на стадии судебного рассмотрения. Первый заместитель главного военного прокурора РК Максат Казиев пояснил, что Нурасыл Турлыханов является солдатом срочной службы и во время совершения преступления находился в отпуске.

Продолжается разбирательство по делу Гульмиры Сатыбалды. На прошлой неделе обвиняемая дала показания и частично признала свою вину. Ее обвиняют в совершении уголовных правонарушений по нескольким статьям, в том числе «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Коррумпированное образование

Одной из обсуждаемых и в какой-то степени поразительных новостей стало сообщение Антикоррупционной службы о задержании сотрудников отдела образования города Талдыкорган, подозреваемых в миллиардных хищениях. Предварительный ущерб составляет около двух млрд тенге. Наложены аресты на 29 объектов недвижимого имущества, дорогостоящие автомашины, принадлежащие фигурантам дела.

В Кызылординской области руководителя и бухгалтера Жанакорганского районного отдела образования подозревают в хищении бюджетных средств в размере 543 млн тенге. Подозреваемых взяли под стражу.

Дольщики и черные списки застройщиков

Обсудили на прошлой неделе наболевшую проблему долевого строительства. В столице прошло межведомственное совещание под председательством генпрокурора Берика Асылова. Он отметил, что по стране осталось достроить 44 дома. Большинство из них в Астане – 16. Они финансируются за счет государства.

За последние два года органами следствия возбуждено 20 уголовных дел, осуждено 16 лиц. Эти застройщики причинили ущерб гражданам на сумму более 30 млрд тенге. К административной ответственности за незаконный сбор средств граждан привлечено свыше 300 компаний с суммой штрафа на 250 млн тенге.

Акимат Астаны актуализировал список строительных организаций, находящихся на начальной стадии строительства, у которых отсутствует соответствующее разрешение на привлечение денег дольщиков.

Воинская служба

В Сенате на минувшей неделе обсуждали вопросы сохранения жизни и здоровья военнослужащих. Первый заместитель главного военного прокурора РК Максат Казиев сообщил, что некоторые воинские части страны не охвачены системой видеонаблюдения. По его словам, ранее не существовало единого нормативно-правового акта, регулирующего обеспечение воинских частей и учреждений системой видеонаблюдения. Сейчас документ прорабатывается и проходит согласование.

С начала года зарегистрировали 11 случаев смертей в Вооруженных силах, из них четыре - от заболеваний и семь - от травм. С 2020 года погибло 270 военнослужащих: в 2020 году – 78 военнослужащих, в 2021 году – 96, в 2022 году – 85, в 2023 году – 11. Что касается наиболее распространенных причин смерти, то по болезни - 36% случаев, автокатастрофы – 24%, суицид – 20%.

Высказался Максат Казиев и об уклонистах от армии, сбежавших в Россию. Он подтвердил информацию о 200 призывниках, которые находятся на территории соседнего государства. По его словам, из 200 человек 120 являются студентами. Он добавил, что при наличии у них обоснований того, что они действительно обучаются, это является основанием для отсрочки. При выявлении на территории Казахстана им будет предъявляться обвинение как за уклонение от обязательств. Насильно привозить и наказывать их никто не будет.

ТЭЦ: аварии и подготовка к отопительному сезону

На Риддерской ТЭЦ в Восточно-Казахстанской области на прошлой неделе снова произошла авария. Вышла из строя одна из котельных. Буквально через несколько дней стало известно, что новый владелец ТЭЦ согласился передать ее в коммунальную собственность. У теплоэлектроцентрали есть долги перед поставщиками угля, мазута, организациями, выполнявшими ремонт, и по электроэнергии, неисполненные обязательства перед третьими лицами.

На ситуацию в Экибастузе обратил внимание Президент РК Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития страны. Он поручил обеспечить своевременную модернизацию и подготовку ТЭЦ к следующему отопительному сезону.

Аким Экибастуза Аян Бейсекин заявил, что подготовка города к зиме 2023-2024 будет идти по трем направлениям. В рамках первого направления будет модернизирована местная ТЭЦ. Второе направление – ремонт тепловых сетей. Особое внимание уделят подготовке жилого фонда к новому отопительному сезону.

В Атырау на подготовку к зимнему периоду 2023-2024 годов потребуются 2 млрд тенге. Необходимо заменить изношенные теплосети. Привести в порядок 12 автономных котельных.

В Алматы этим летом начнут строить новую газовую ТЭЦ-2. Во втором квартале определят подрядчика на поставку оборудования, проектирование и строительство.

В Кокшетау же снова затягивается строительство долгожданной ТЭЦ. По словам заместителя руководителя управления энергетики и ЖКХ Акмолинской области Биржана Абдрахманова, инвесторов отпугивает тот факт, что ТЭЦ будет работать на угле. Альтернативой рассматривается предложение по строительству модульных котельных в различных частях города Кокшетау.

Сюрпризы погоды

Удивила казахстанцев на минувшей неделе погода. В разгар весны в Астане за три дня выпала полуторамесячная норма осадков. Снег буквально парализовал город. Коммунальные службы работали в усиленном круглосуточном режиме, задерживался общественный транспорт и десятки авиарейсов, школьников перевели на дистанционный режим обучения. На дорогах произошло более 140 ДТП.

В Карагандинской области из-за непогоды эвакуировали с трассы более 60 человек.

Внезапно выпавший снег и резкое понижение температуры воздуха заставили властей Актобе продлить отопительный сезон на неделю, до 25 апреля.

18 апреля небольшой снег выпал в горных и предгорных районах Алматы и в Талгаре Алматинской области.

От резкого похолодания в Шардаринском районе Туркестанской области пострадали саженцы арбузов на площади около 1 000 гектаров. Замерзают они при температуре воздуха 0°C и температуре почвы –10°C.

В Атырау через несколько дней после проливных дождей пронеслась песчано-пыльная буря. Причиной стал обрушившийся к 11 часам дня на регион штормовой ветер, поднявшийся в воздух мелкий песок и пыль.

Медицинские достижения

Самые лучшие и позитивные новости прошлой недели – из мира медицины.

Балхашские врачи спасли жизнь двухлетнему малышу, который выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже. Кроху доставили в больницу с тяжелым сотрясением мозга, множественными ранами и переломами. В течение четырех дней ребенок находился в реанимации, медики боролись за его жизнь. К счастью, ребенок быстро пошел на поправку и через 10 дней его выписали из больницы.

В детской городской клинической больнице №2 Алматы впервые проведена сложнейшая операция реплантации пальца кисти ребенку – 9-летнему мальчику спасли палец руки, отчлененный в результате травмы.

Павлодарские врачи провели уникальную операцию по пересадке искусственной кожи пострадавшему в пожаре мужчине.

С 26 апреля со станции Алматы-2 стартует медицинский поезд «Саламатты Қазақстан», который будет курсировать до 6 декабря по регионам, где отсутствуют медицинские кабинеты.