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    Поручения по холдингу «Байтерек» и компании KazakhExport дал Глава государства

    1 Сентября 2023, 12:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственную поддержку бизнесу важно дифференцировать по его категориям и уровню технологической сложности. Об этом заявил Глава государства, выступая с Посланием народу на открытии очередной сессии Парламента РК, передает МИА «Казинформ».

    Крайне важна операционная эффективность государственной поддержки, подчеркнул Президент. Поэтому нужно осуществить структурную трансформацию холдинга «Байтерек» и его масштабную цифровизацию.

    Самого пристального внимания требует стимулирование экспорта. Механизмы для этого имеются, но нет системного подхода. Поэтому на базе компании KazakhExport следует создать полноценный институт продвижения экспорта с консолидацией в нем всех необходимых инструментов. Кроме того, важно перезагрузить деятельность «Отбасы банка», переориентировав фокус с областных центров на районы, моногорода и села.

    «Очевидно, что успешное развитие предпринимательства невозможно без развития конкуренции. Сегодня в целом ряде базовых отраслей доминируют несколько крупных игроков. Это ведет к искажениям рынка», - сказал Президент.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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