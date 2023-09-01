Поручения по холдингу «Байтерек» и компании KazakhExport дал Глава государства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственную поддержку бизнесу важно дифференцировать по его категориям и уровню технологической сложности. Об этом заявил Глава государства, выступая с Посланием народу на открытии очередной сессии Парламента РК, передает МИА «Казинформ».

Крайне важна операционная эффективность государственной поддержки, подчеркнул Президент. Поэтому нужно осуществить структурную трансформацию холдинга «Байтерек» и его масштабную цифровизацию.

Самого пристального внимания требует стимулирование экспорта. Механизмы для этого имеются, но нет системного подхода. Поэтому на базе компании KazakhExport следует создать полноценный институт продвижения экспорта с консолидацией в нем всех необходимых инструментов. Кроме того, важно перезагрузить деятельность «Отбасы банка», переориентировав фокус с областных центров на районы, моногорода и села.

«Очевидно, что успешное развитие предпринимательства невозможно без развития конкуренции. Сегодня в целом ряде базовых отраслей доминируют несколько крупных игроков. Это ведет к искажениям рынка», - сказал Президент.