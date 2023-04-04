Поручения Главы государства: какие меры примет Правительство для их реализации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На состоявшемся сегодня заседании Правительства были обсуждены вопросы по реализации поручений Главы государства, данных им в ходе первой сессии Парламента РК 29 марта 2023 года. Какие изменения ждут казахстанцев в ближайшем будущем, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Тариф в обмен на инвестиции

Как сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, в рамках реформирования тарифной политики по принципу «Тариф в обмен на инвестиции» начата работа по снижению износа сетей. По его словам, эта работа проводится в сферах электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, что позволит снизить количество аварий, отключений и повысить качество данных услуг.

«Для достижения указанных показателей потребуется ремонт более 146 тысяч км инженерных сетей. На сегодня сформированы правовые основания для изменения тарифов и увеличения действующих инвестиционных программ. В этой связи, ожидается предоставление заявок с подтверждающими документами от субъектов естественных монополий, проработанных с отраслевыми госорганами и местными исполнительными органами», – сказал Алибек Куантыров.

Глава Миннацэкономики добавил, что для повышения энергоэффективности и рационального потребления товарного газа Главой государства поручено принять соответствующий план.

В свою очередь, для решения поставленных задач предлагаются следующие меры:

- Введение дифференцированных тарифов для крупных коммерческих предприятий.

- Введение дифференцированных тарифов по объему потребления для населения и сокращение региональной разницы оптовых цен.

«Данные меры позволят повысить культуру экономного использования газа, снизить дефицит объема внутреннего потребления и установить социально-справедливую стоимость газа», – подчеркнул министр.

Поддержка МСБ

Комплексный план по поддержке малого и среднего предпринимательства разработают в Казахстане, сообщил министр национальной экономики.

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«Главой государства в рамках выступления на открытии первой сессии Парламента VIII созыва поставлены конкретные задачи по всесторонней модернизации, в том числе озвучена необходимость придания нового импульса социально-экономическому развитию. В целях реализации поручений Главы государства согласовывается План мероприятий, который состоит из 32 мероприятий по 8 направлениям», – сказал Алибек Куантыров.

Министерством национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами и организациями будет разработан Комплексный план по поддержке малого и среднего предпринимательства, в том числе по стимулированию среднего предпринимательства, основными направлениями которого будут:

- предоставление мер финансовой, нефинансовой поддержки МСП;

- стимулирование развития МСП; устранение барьеров, препятствующих их развитию в рамках региональных программ;

- упрощение процедур государственных закупок;

- расширение источников финансирования МСП.

«Глава государства обратил внимание на необходимость новой модели налоговой политики. Все поставленные задачи будут реализованы в рамках нового Налогового кодекса. Подходы нового Налогового кодекса будут направлены на формирование понятной и предсказуемой налоговой политики. Будут приняты меры по упрощению и цифровизации налогового администрирования», – проинформировал глава Миннацэкономики.

Спикер также сообщил, что в рамках работы по справедливому распределению налоговой нагрузки будет проработан вопрос дифференциации ставок НДС и КПН в зависимости от приоритетности и рентабельности отрасли.

«По разработке нового Бюджетного кодекса продолжается работа соответствующей Рабочей группы с участием центральных и местных госорганов и экспертного сообщества на базе АО «Институт экономических исследований». Для широкого обсуждения основных положений документа с независимыми экспертами и представителями общественности на портале «Открытые НПА» для получения комментариев и предложений размещен Консультативный документ регуляторной политики. В целом документ будет основан на положениях Концепции по управлению госфинансами до 2030 года и ориентирован на построение крепкого фундамента налогово-бюджетной политики за счет определения комплекса мероприятий по управлению госфинансами, включая средствами Нацфонда и повышение эффективности планирования и использования бюджетных средств за счет внедряемых нововведений», – резюмировал Алибек Куантыров.

Развитие приграничных территорий





В рамках реализации проекта «Ауыл – Ел бесігі» на 2023 год запланировано 290 проектов в 140 приграничных селах.

«В стране всего 1 283 приграничных села в 65 районах с населением 1,7 млн человек. В рамках реализации проекта «Ауыл – Ел бесігі» на 2023 год запланировано 290 проектов в 140 приграничных селах», – сказал Алибек Куантыров.

Министр добавил, что в новой Концепции развития сельских территорий на 2023-2027 годы уделено большое внимание развитию приграничных территорий.

Так, в рамках Концепции предусмотрено строительство и ремонт социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение отечественными телеканалами цифрового эфирного теле- и радиовещания, возможность введения надбавки к заработной плате и других льгот жителям приграничных сельских округов трудодефицитных областей.

Кроме того, предусмотрено обустройство инфраструктуры пунктов пропусков.

«Одним из инструментов повышения доходов всего сельского населения, включая приграничные регионы, станет реализация проекта «Ауыл аманаты». Будут реализованы меры по проведению скрининга, определению специализации каждого сельского округа, микрокредитованию личных подсобных хозяйств, формированию сервисно-сбытовых кооперативов, обеспечению в рамках лизинга техникой и оборудованием. Министерством национальной экономики каждое поручение Главы государства будет содержательно и оперативно проработано», – заверил министр.

Льготные кредиты для АПК

В свою очередь министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев сообщил, что льготные кредиты субъектам АПК под 2,5% годовых хотят выдавать в Казахстане.

По его словам, в целях обеспечения продовольственной безопасности до конца текущего года будет реализован 291 инвестиционный проект по развитию агропромышленного комплекса на сумму 536 млрд тенге.

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«В целом за 2023-2026 годы планируется реализовать 700 инвестпроектов на сумму 2,6 трлн тенге. При этом крупные промышленные инвестиционные проекты по импортозамещению молока, мяса птицы, овощей планируется реализовать за счет тиражирования успешного опыта Северо-Казахстанской области, предусматривающего выделение льготного возвратного бюджетного кредита (ставка 0,01%) акиматам областей сроком на 10 лет для дальнейшего кредитования субъектов агропромышленного комплекса через поверенного агента, который будет определен путем проведения конкурса посредством государственных закупок», – сказал Ербол Карашукеев.

Министр добавил, что в свою очередь кредиты для субъектов агропромышленного комплекса будут выданы до 10 лет под 2,5% годовых, с льготным периодом по основному долгу и вознаграждению.

В текущем году на эти цели выделено 100 млрд тенге за счет которых будет профинансировано строительство порядка 65 молочно-товарных ферм, что позволит увеличить объем производства молока не менее чем на 373 тысяч тонн.

Также будут внедряться новые подходы для стабилизации цен на продовольственные товары.

«До конца 2025 года будет дополнительно введено овощехранилищ общей емкостью 135 тысяч тонн, в том числе в 2023 году – 26 овощехранилищ на 105 тысяч тонн. Это позволит закрыть недостающую потребность республики в овощехранилищах», – сказал Ербол Карашукеев.

С начала текущего года была переформатирована работа Стабфондов, введена трехэтапная система сдерживания цен на социально-значимые продтовары.

«Суть новых подходов по стабфондам заключается в том, чтобы заблаговременно предоставлять фермерам авансирование на поставку осенних и ранних овощей по фиксированным ценам и в период межсезонья оказывать регулирующее воздействие на рост цен овощной группы», – пояснил глава МСХ.

Министр добавил, что в настоящее время регионами ведется реализация законтрактованных овощей урожая 2022 года по фиксированным ценам. Параллельно ведется работа по заключению форвардных договоров с товаропроизводителями на поставку овощей с урожая текущего года.

Также предусматривается предоставление оборотных средств для перерабатывающих предприятий на закуп сырья (сахзаводы, крупорушки и маслозаводы).

Отдельно проработан механизм господдержки по реализации удешевленного зерна, что позволит удержать рост цен не только по мучным продуктам, но и животноводческой продукции через предоставление зерна и фуража для сельхозживотных (макаронные изделия, хлеб, молоко и молочная продукция, говядина, мясо птицы и яйца).

«В целом для финансирования новых подходов в рамках реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары в местных бюджетах областей предусмотрено порядка 125 млрд тенге, в том числе на льготное кредитование 99 млрд тенге и на осуществление прямого закупа у товаропроизводителей 26 млрд тенге», – отметил Ербол Карашукеев.

Фото: t.me/Kzgovernment





Он добавил, что по поручению Главы государства начата реализация проекта по повышению доходов сельского населения «Ауыл аманаты».

«В рамках проекта микрокредиты будут выдаваться через поверенного (агента) сроком до 5 лет, в сфере животноводства до 7 лет, под 2,5% годовых. Максимальная сумма микрокредита составляет 8,6 млн тенге, при этом для сельхозкооперативов – 27,6 млн тенге», - сказал Ербол Карашукеев.

Глава МСХ отметил, что на реализацию проекта в текущем году предусмотрено 100 млрд тенге с планом выдачи 17 тысяч микрокредитов, что позволит создать более 18 тысяч новых рабочих мест.

«В целях обеспечения семейных хозяйств кормами для сельхозживотных планируется создавать сервисные сельскохозяйственные кооперативы, которые будут предоставлять услуги своим членам по себестоимости и реализовывать им корма по ценам ниже рыночных», – пояснил Ербол Карашукеев.

В целом, согласно озвученным данным, за 7 лет на проект планируется направить до 1 трлн тенге с охватом более 1 миллиона сельчан и вовлечением их в кооперативное предпринимательство с созданием порядка 350 тысяч рабочих мест.

Кроме того, в этом году планируется возвратить 5 млн га сельхозземель для нужд по выпасу скота в РК.

Социальная поддержка казахстанцев

Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова сообщила, сколько казахстанцев получат соцвыплаты в этом году. По ее словам, в этом году социальные выплаты получат более 2 млн семей и на это будет потрачено 1,2 трлн тенге.

Фото: t.me/Kzgovernment





«С 1 января текущего года период выплаты государственных пособий и социальных выплат по уходу за ребенком увеличился с одного года до полутора лет. За І квартал текущего года общее количество получателей составило 435 тысяч, из них порядка 93 тысяч не работавших матерей получают пособия из республиканского бюджета и более чем 343 тысячи работавших матерей – социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования», – сказала Тамара Дуйсенова.

До конца года планируется, что выплаты по уходу за ребенком получат 760 тысяч матерей. На эти цели предусмотрено 334,5 млрд тенге.

Как Правительство будет сдерживать цены на продукты

Заместитель Премьер-Министра РК – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин сообщил, какие меры будут приниматься для удержания цен на продукты питания.

«Те меры, которые мы предприняли, они прошлогодние, начали работать в этом году. Эти меры мы будем продолжать. Мы будем больше делать форвардного закупа, то есть закупа у товаропроизводителей, меньше делать оборотных схем. Оборотные схемы – это когда ты покупаешь текущие вещи, берешь какие-то текущие трейдеры, у них покупаешь продукцию, и это погоня за нынешней ценой, а надо остановить товар на уровне, скажем, прежней цены», – сказал Серик Жумангарин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Правительства.

Он также отметил, что проводил совещание по данному вопросу.

«В субботу я проводил совещание, сейчас закупаем на весну 2024 года продукцию, даже не на осень этого года. На осень этого года смысла нет закупать. Дальше мы будем закупать – это зима, весна следующего года. А потом еще надо закупить на апрель – начало июня», – добавил министр.

Что поручил глава Кабмина

По итогам заседания глава Кабмина Алихан Смаилов дал ряд поручений.

В частности, он поручил повысить зарплаты с учетом инфляции.

«Мы уже реализуем предвыборную программу Главы государства и приступаем к выполнению программы партии парламентского большинства AMANAT. Благодаря масштабным политическим реформам Президента в Мажилис Парламента прошли 6 партий. Мы будем активно работать со всеми партиями. Это, несомненно, принесет свои положительные результаты», – сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина отметил, что Правительство должно обеспечить главную цель – создание открытой и самодостаточной рыночной экономики.

«Перед нами стоит задача по доведению темпов экономического роста до 4% в текущем году и 5% в среднесрочной перспективе. В первую очередь требуется сфокусировать экономическую политику на развитии предпринимательства. Необходимо активно привлекать в ключевые отрасли экономики значительные объемы инвестиций – как отечественных, так и зарубежных. Кроме того, особое внимание следует уделить конкретным мерам, направленным на снижение инфляции в два раза к концу текущего года, развитие экспортного потенциала, новых технологий, дальнейшее совершенствование законодательства», – подчеркнул Алихан Смаилов.

Премьер заявил, что безработица должна снизиться до 4,8%.

«Перед нами стоит задача – обеспечить реальный рост зарплат населения, с учетом инфляции. Безработица должна снизиться до 4,8%. Нам всем необходимо приложить максимум усилий для достижения этих показателей», – сказал Алихан Смаилов.

Он также добавил, что от Правительства ждут конкретной точечной и результативной работы по реагированию на обращения и жалобы граждан.

«Они касаются, в основном проблем трудоустройства, повышения доходов, обеспечения жильем и жизненно важной инфраструктурой. Но, прежде всего, это сдерживание роста цен на социально значимые продукты питания. Мы должны применить новые подходы для решения этого вопроса», – добавил Алихан Смаилов.

Он также отметил необходимость устранения непродуктивных посредников, применения форвардного закупа, кредитовать оборотные средства предприятиям для закупа сырья.

«Но министерствам торговли, сельского хозяйства необходимо предоставить дополнительные предложения по стабилизации цен в период межсезонья», – резюмировал Премьер-Министр.

Фото: t.me/Kzgovernment





Он также добавил, что с этого года начинается масштабная работа по ремонту и реконструкции энергообъектов и сетей.

«При обсуждении отопительного сезона мы неоднократно поднимали вопрос состояния энергообъектов и сетей. Эта тема текущей зимой вызывала самое большое число нареканий от населения. Поэтому с этого года начинается масштабная работа по их ремонту и реконструкции», – сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина отдельно остановился на вопросах обеспечения внутреннего рынка основными видами нефтепродуктов и цен на них.

«Несмотря на ежегодное увеличение в стране производства ГСМ, его потребление также растет. И это не связано с масштабным увеличением внутреннего потребления. Происходит элементарный отток нашего топлива в соседние страны ввиду значительной разницы в цене», – отметил Алихан Смаилов.

Премьер-Министр подчеркнул, что Глава государства дал конкретные поручения по социальной поддержке граждан.

В этой связи необходимо:

Первое. Министерству труда обеспечить повышение размеров и выплату пособий лицам с инвалидностью и осуществляющим уход за ними, а также потерявшим кормильца.

Второе. Следует усовершенствовать процедуры проведения аттестации педагогов. Надо уменьшить «бумажную» нагрузку на учителей и отчетность.

Третье. Нужно обеспечить качественную разработку проекта Закона «О науке и технологической политике».

Четвертое. Министерству здравоохранения необходимо обеспечить качественную проработку мер по гарантированной защите прав медицинских работников, гуманизации уголовного законодательства в отношении врачей.

Пятое. Нужно повысить развитие массового спорта, популяризации здорового образ жизни.

«Для повышения потенциала туристской отрасли Министерству культуры необходимо разработать меры по комплексному решению вопросов развития инфраструктуры и улучшения сервиса обслуживания. Требуется совершенствование законодательства, в том числе по закреплению компетенций акиматов по созданию инфраструктуры вне населенных пунктов и на территориях национальных парков. Также важно обеспечить данную сферу профессиональными и компетентными кадрами. А главное – создать благоприятный туристический климат. Министерству совместно с палатой «Атамекен» нужно проработать вопросы создания более комфортных условий ведения бизнеса в данной сфере», – заключил Алихан Смаилов.