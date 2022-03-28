Поручение Президента: завершены расследования в отношении шести поставщиков сжиженного газа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О том, как выполнено поручение Президента Касым-Жомарта Токаева, данное на совещании по вопросам социально-экономической ситуации в стране 5 января 2022 года, на своей странице в сети Facebook написал пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поручаю Генеральной прокуратуре совместно с Агентством по защите конкуренции провести расследование на предмет ценового сговора и иных антиконкурентных действий», - сказал тогда на совещании Глава государства.

Так завершены расследования в отношении 6 крупных оптовых поставщиков сжиженного нефтяного газа.

Выявлено, что реализаторы сжиженного нефтяного газа, злоупотребляя доминирующим положением, ориентировались только на установление максимальной цены при его реализации.

Вынесено судебное решение в отношении ТОО «Казахойл Актобе» (не вступило в силу) о наложении административного штрафа.

Возбуждены и переданы в суд административные дела в отношении АО «СНПС-Актобемунайгаз» и ТОО «СП КазГерМунай».

Возбуждены уголовные дела в отношении ТОО «Petrosun» и ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод», материалы дела в отношении АО «НК КазМунайГаз» переданы в Агентство по финансовому мониторингу.

Установлены факты необоснованного сокращения объемов реализации сжиженного нефтяного газа в действиях ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод».

Агентством по защите и развитию конкуренции проводятся 193 расследования в отношении субъектов розничной реализации сжиженным нефтяным газом, из них 89 – совместно с Генеральной прокуратурой.

Установлены факты согласованных действий и организации картельного сговора в действиях 65 субъектов рынка.

Возбуждены административные дела в отношении 45 субъектов, материалы направлены в суд. Общая сумма наложенных административных взысканий составила 92 млн тенге.



